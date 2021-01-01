تقنية متطورة بديلة لـ كلمات المرور الشائعة..تمنحك حماية أمنية أعلى..

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طور فريق علمي بجامعة تسوكوبا اليابانية، تقنية بديلة لـ كلمات المرور الشائعة، تعمل من خلال تشوية أو تشفير الصور لإضافة المزيد من الحماية الأمنية عبر الإنترنت.



وحسبما ذكر موقع "newsupdate" البريطاني، تمكن فريق من الباحثيين من كلية الهندسة والمعلومات والأنظمة في جامعة تسوكوبا، من تطوير تقنية جديدة باستخدام طريقة مصادقة رسومية محسنة مزودة بفلاتر لمعالجة الصور.



نظام جديد لحماية كلمات مرور الصور باستخدام تشويه قابل للتعديل

ويمكن أن تؤدي هذا التقنية إلى تحسينات كبيرة في أمن الإنترنت، حيث يعمل نظامها الأساسي عن طريق إنشاء إصدارات مشوهة من الصور الرئيسية، أثناء كل تسجيل دخول للصفحات الشخصية عبر الإنترنت، وذلك عن طريق تطبيق فلاتر معالجة الصورة.

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وعلى الرغم من أن كلمات المرور النصية هي الدعامة الأساسية للحياة الحديثة على الإنترنت، إلا أنها تمثل نقطة ضعف رئيسية في الإنترنت العالمي، لتذكرها، غالبا ما يختار الأشخاص كلمات مرور بسيطة للغاية، ويمكن اختراقها بسهولة من قبل قراصنة الإنترنت.ولذلك، تتمثل أحد الحلول المقترحة في استخدام مجموعة من الصور تسمى "key images"، بدلا من كلمات المرور التي يتم إنشائها بشكل عشوائي لتسجيل الدخول، ويختار المستخدم صور مفتاحه السري من مجموعة من الصور.وكشف الباحثون في جامعة تسوكوبا، أن التقنية الجديدة تهدف لمساعدة المستخدمين في جعل المصادقة الرسومية أكثر مقاومة للثغرات الأمنية التي تستهدف كلمات المرور، الذي من شأنه أن يؤدي إلى تحسينات كبيرة في تأمين مواقع الويب، حيث أن تقنيات سابقة تشويه الصو لا يمكنها منع تعرض المستخدمين لهجمات التقاط الشاشة، لأن الصور الأساسية في هذه التقنيات هي نفسها في كل مرة.وأوضح فريق جامعة تسوكوبا، أن تقنية "تقدير صورك المشوهة القابلة للتشفير" (EYEDi) تعمل على إنشاء إصدارات مشوهة من الصور الرئيسية، أثناء كل تسجيل دخول عن طريق تطبيق عدة مرشحات لمعالجة الصور لتأمين الصفحات الشخصية عبر الإنترنت، وذلك بشكل مختلف في كل مرة، مما يجعل النظام أكثر أمانا ضد هجمات اختراق كلمات المرور.وللتسجيل باستخدام نظام EYEDi، أوضح الخبراء أنه يجب على كل مستخدم اختيار 5 صور رئيسية، وعند تسجيل الدخول إلى صفحته الشخصية عبر الإنترنت، يتم عرض شبكة من الصور بحجم 5 سم × 5 سم، ثم يتم اقتصاص الصور الرئيسية وتحريف شكلها بشكل عشوائي باستخدام فلتر مختلف في كل مرة.