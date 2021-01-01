بأداء ممتازا وسرعة في الاتصال بالإنترنت Dell تطرح لابتوب جديدا يمنح المستخدمين

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أعلنت عملاقة التقنية الأمريكية Dell، عن أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة XPS 15 و XPS 17، وقد صممت الشركة طراز Dell XPS 15 لمنح المستخدمين أداء ممتازا وسرعة في الاتصال مع الشبكات بفضل أحدث أجهزة معالجة إنتل Inte.



أسعار كمبيوتر Dell XPS 15

وبحسب ما ذكره موقع "moneycontrol"، طرحت شركة Dell، كمبيوتر Dell XPS 15 المحمول مقابل سعر يبدأ من 1500 دولار (أي ما يعادل 27 ألف و800 جنيه مصري).



مواصفات كمبيوتر Dell XPS 15

ويتمتع كمبيوتر ديل Dell XPS 15، بأداء ممتاز بفضل 3 خيارات من المعالجات وهي: Core i5-12500H و Core i7-12700H و Core i9-12900HK من الجيل الثاني عشر من معالجات شركة إنتل Intel.

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وبصرف النظر عن معالجات رسومات إنتل Intel Iris Xe و Intel UHD المدمجة، يمكن لكمبيوتر ديل Dell XPS 15 أن يقدم أداء ممتاز في التفاعل مع أحدث ألعاب الفيديو بفضل وحدة معالجة رسومات للكمبيوتر المحمول من إنفيديا Nvidia RTX 3050 Ti.ويأتي كمبيوتر ديل Dell XPS 15، مزود بذاكرة وصول عشوائي من نوع DDR5-4800 بسعة 64 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع SSD بسعة تصل إلى 4 تيرابايت، وكما يدعم الحاسوب المحمول الاتصال بشبكات Wi-Fi 6 و Bluetooth v5.2 و Thunderbolt 4، ويعمل على نظام التشغيل ويندوز 11ويمتاز كمبيوتر ديل Dell XPS 15، بهيكل أنيق ونحيف مصنوع من البلاستيك والمعدن، يبلغ زنه 1.8 كليو جرام تقريبا، ويحتوي على شاشة بمقياس 15 بوصة، بجودة UHD، تبلغ دقتها 2840 ×2400 بكسل.ويحزم كمبيوتر ديل Dell XPS 15، بطارية بقوة 56 وات، بالإضافة إلى خيار آخر يحتوي على بطارية بقوة 86 وات، وجهزته Dell بشرائح موديم متطورة توفر له اتصالا سريعا مع شبكات الإنترنت اللاسلكية، كما يأتي الحاسب المحمول مزودا بمنافذ مختلفة تسهل وصله مع الأجهزة الأخرى.