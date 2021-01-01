طرح هاتفا بمواصفات ممتازة وسعر منافس من Xiaomi

تستعد Xiaomi للإعلان عن هاتفها الجديد الذي سيكون من بين أفضل هواتف 5G التي ستطرح العام الجاري.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجديد سيكون نسخة معدلة عن هواتف الفئة 12 التي طرحتها Xiaomi سابقا، وسيأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار، وشاشة OLED بمقاس 6.5 بوصة دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا.
وسيضمن الأداء الممتاز له معالج Qualcomm Snapdragon 778G، ومعالج رسوميات Adreno 642L، وذواكر وصول شوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 6 و8 غيغابايت.
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