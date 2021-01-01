مركز "خرونيتشيف" الروسي تعمل على خطة للتحقق من الحالة الفنية لإحدى وحداتها في المحطة الفضائية الدولية

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أعلن مركز "خرونيتشيف" الروسي أن الخبراء التابعين له يناقشون خطة للتحقق من الحالة الفنية لوحدة Zarya التابعة للمحطة الفضائية الدولية.



وحول الموضوع قال مدير برنامج المحطة الفضائية في المركز، سيرغي شايفيتش:"يجري العمل في المركز حاليا على خطة هدفها التحقق من الحالة الفنية لوحدة Zarya الروسية التابعة للمحطة والتاكد من عزل هيكلها".



وأضاف " نعمل على تشخيص حالة وحدة Zarya وفقا للتوصيات التي قدمتها لجنة الخبراء التابعة لروسكوسموس وناسا بشأن سلامة الطيران إلى المحطة الفضائية، وعلى هذا الأساس سيتقرر فيما إذا كانت الوحدة ستستمر في العمل إلى ما بعد عام 2028 أم لا".

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وتعتبر وحدة Zarya العنصر الأول في محطة الفضاء الدولية، وتم تطوير هذه الوحدة من قبل مركز "خرونيتشيف" الروسي للصناعات الفضائية وضمن عقود موقعة مع بوينغ الأمريكية، وأطلقت هذه الوحدة إلى الفضاء عام 1998 على متن صاروخ روسي من نوع بروتون، وعام 2013 وقع المركز والشركة المذكورين عقودا لتمديد مدة خدمة هذه الوحدة في الفضاء، وعام 2019 وقع الطرفان اتفاقيات إضافية للحفاظ على تشغيلها أيضا.