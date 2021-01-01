مركز "خرونيتشيف" الروسي تعمل على خطة للتحقق من الحالة الفنية لإحدى وحداتها في المحطة الفضائية الدولية

أعلن مركز "خرونيتشيف" الروسي أن الخبراء التابعين له يناقشون خطة للتحقق من الحالة الفنية لوحدة Zarya التابعة للمحطة الفضائية الدولية.
وحول الموضوع قال مدير برنامج المحطة الفضائية في المركز، سيرغي شايفيتش:"يجري العمل في المركز حاليا على خطة هدفها التحقق من الحالة الفنية لوحدة Zarya الروسية التابعة للمحطة والتاكد من عزل هيكلها".
وأضاف " نعمل على تشخيص حالة وحدة Zarya وفقا للتوصيات التي قدمتها لجنة الخبراء التابعة لروسكوسموس وناسا بشأن سلامة الطيران إلى المحطة الفضائية، وعلى هذا الأساس سيتقرر فيما إذا كانت الوحدة ستستمر في العمل إلى ما بعد عام 2028 أم لا".
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