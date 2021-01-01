سعر و مواصفات هاتف ريدمي الرائد Redmi K50 Pro



Redmi K50 Pro Redmi K50 Pro

Redmi K50 Pro، هو أحدث هاتف رائد، من علامة ريدمي التجارية، الفرعية من، شركة شاومي، تم الكشف عنه، يوم 17 مارس، مع مواصفات قوية جدا، تتمثل في، شاشة بجودة عالية، وبمعدل تحديث عال، وتدعم العديد من، الخصائص المناسبة للاعبين، بالإضافة إلى، معالج هو الأقوى حاليا، من ميديا تيك، وذاكرة داخلية، تصل إلى، 512 جيجا بايت، ومستشعر كاميرا رئيسي، بدقة 108 ميجا بكسل، يعتمد على، الذكاء الاصطناعي، لتقديم أفضل مميزات التصوير، في هذه الفئة السعرية، والأهم من ذلك، هو الشحن السريع، الذي يمكنه، شحن البطارية بالكامل، خلال 19 دقيقة فقط، ولكيلا نطيل عليكم، دعونا نتعرف الآن، على مواصفات وسعر هاتف ريدمي الرائد Redmi K50 Pro.



مواصفات هاتف ريدمي كي 50 برو

موعد الإعلان والإطلاق: هذا الهاتف الرائد، ظهر لأول مرة، خلال المؤتمر، الذي أقيم، يوم 17 مارس، وتم إطلاقه، بشكل رسمي، في بعض الأسواق، يوم 22 مارس.



أبعاد الهاتف: أبعاد الهاتف Redmi K50 Pro، هي 163.1 ملم، من الارتفاع، و76.2 ملم، من العرض، وبالنسبة للسمك، فيبلغ حوالي، 8.5 ملم، أما بالنسبة للوزن، فلا يتخطى، 201 جرام.

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هاتف ريدمي الرائد Redmi K50 Proالشبكة: هاتف ريدمي الرائد، يدعم شبكات اتصال، الجيل الثاني 2G، والجيل الثالث 3G، والجيل الرابع 4G، والجيل الخامس 5G، ويدعم تركيب، شريحتي اتصال، Nano-SIM، ويدعم أيضا، اتصال Wi-Fi 6 (ac).الشاشة: شاشة هذا الهاتف، تأتي بشكل الثقب، من نوع، OLED، بحجم 6.67 بوصة، وبجودة QHD+، وبدقة 3200×1440 بكسل، كما أن، شاشة الهاتف Redmi K50 Pro، محمية بزجاج، Corning Gorilla Glass Victus، وتدعم معدل تحديث، يبلغ 120 هرتز، وتشغيل محتوى HDR10+، وDolby Vision، مع دعم، سطوع يبلغ، 1200 شمعة، في البوصة.الكاميرا الأمامية: تأتي الكاميرا الأمامية، للهاتف ريدمي كي 50 برو، بمستشعر من، Sony IMX596، وبدقة 20 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30، و120 إطارا، في الثانية.الكاميرات الخلفية: وبخصوص الكاميرات الخلفية، فالهاتف Redmi K50 Pro، يحتوي على، 3 كاميرات خلفية، الكاميرا الرئيسية، تأتي بمستشعر، من Samsung، مقاس 1/1.52 بوصة، وبدقة 108 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم التثبيت البصري، OIS، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة، 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرا الماكرو، تأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، أو بجودة FHD+، بمعدل 30، و60، و120 إطارا، في الثانية، وتدعم أيضا، خاصية التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS.المعالج: يتم تشغيل، هذا الهاتف، بمعالج ثماني النواة، من فئة، MediaTek Dimensity 9000، المصنوع بتكنولوجيا 4 نانومتر، والمكون من، نواة Cortex X2، بسرعة 3.05 جيجا هرتز، و3 أنوية Cortex A710، بسرعة 2.85 جيجا هرتز، و4 أنوية Cortex A510، بسرعة 1.80 جيجا هرتز، بجانب معالج رسوميات، من فئة، Mali-G710 MC10.الذاكرة: يتوفر هاتف ريدمي الرائد، بذاكرة داخلية، سعتها 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، أو 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، أو 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام، أو 512 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.نظام التشغيل: نظام التشغيل، الذي يعمل به، هاتف Redmi K50 Pro، هو Android 12، وواجهة المستخدم، هي MIUI 13.البطارية: يحتوي هذا الهاتف الجديد، من ريدمي، على بطارية ضخمة، بسعة 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 120 واط، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0.مميزات Redmi K50 Proمعالج Dimensity 9000، يعتبر من، أفضل معالجات، الهواتف الذكية، ولا يتفوق عليه، سوى معالج كوالكوم الرائد، Snapdragon 8 Gen 1، وهذا يعني، أنه سيقدم، أفضل أداء متوقع، من هاتف ذكي، حيث سيتمكن المستخدمون، من تشغيل، ألعاب مثل، ببجي، وبيس 2022، بأعلى معدل فريمات.الكاميرات الخلفية، ممتازة للغاية، من جميع النواحي، حيث تدعم العديد، من المميزات الرائعة، التي تساعد على، التقاط صور فائقة، وتسجيل فيديوهات، بجودة غير مسبوقة، في هذه الفئة السعرية، وفوق كل هذا، فإن الكاميرات تدعم أيضا، خاصية OIS، وEIS.على الرغم من، أن الشاشة كبيرة، إلا أن، جودتها فائقة، ولا توجد، هواتف منافسة، تضم شاشة، بهذه المواصفات الممتازة، حيث إن، الجودة فائقة، وهي QHD+، ومعدل التحديث قوي، وزجاج الحماية، الذي يأتي، من فئة، Corning Gorilla Glass Victus، قوي للغاية، ويجعل من، كسر الشاشة، أو خدشها، أمرا صعبا جدا.يعمل بواجهة المستخدم، الأحدث من شاومي، والتي تستند على، نظام التشغيل، الأحدث من جوجل.البطارية ضخمة للغاية، ويمكن أن تعمل، لمدة يوم كامل، من الاستخدام، (Redmi K50 Pro، يدعم خصائص كثيرة، تعمل على، تقليل استهلاك البطارية)، ويتم شحنها، بنسبة 100%، في 19 دقيقة فقط، بفضل تقنية الشحن السريع، التي تأتي بقوة، 120 واط.يوجد منه، إصدار يضم ذاكرة داخلية، بسعة 512 جيجا بايت، مما يعني أنك، ستتمكن من، تحميل أي تطبيق، أو لعبة تريدها، من دون اللجوء، إلى كارت ميموري.حاصل على، شهادة IP53، لمقاومة الغبار، ورذاذ الماء، وهذا يجعل استخدامه، أثناء الجري، أو ممارسة الرياضة، أمرا ممكننا.يدعم مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر الباور، على الجانب، ويدعم أيضا، مستشعر التسارع، والدوران، والقرب، والبوصلة، وطيف الألوان.يدعم مكبرات صوت ستريو، وخاصية NFC، مع دعمه، لخاصية Infrared port.Redmi K50 Pro، يتوفر للشراء، بأربعة ألوان مختلف، وهي الأسود، والأزرق، والأخضر، والرمادي.يدعم أحدث إصدار، من البلوتوث، وهو Bluetooth 5.3، ويدعم اتصال Wi-Fi 6.عيوب الهاتفالكاميرا الأمامية، لا تتناسب مع، هاتف بهذا السعر، حيث إن، دقتها ضعيفة، وجودة تصوير الفيديوهات، ضعيفة مقارنة، بهواتف الشركات الأخرى.يفتقر إلى، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، والراديو FM.لا يدعم، تركيب كارت ميموري، MicroSD، لزيادة المساحة التخزينية.كنا نطمح، أن يدعم، تصوير الفيديوهات، بجودة 8K، بدلا من 4K، مثل الهواتف المنافسة، من شاومي، وريلمي.الواجهة الخلفية، معرضة للكسر بسهولة، بسبب قدومها، بخامات تصنيع، من الزجاج، لذلك ينصح، بتركيب جراب واقٍ، لحفظه من الصدمات.سعر الهاتف Redmi K50 Proسعر الهاتف Redmi K50 Pro، يبدأ من، 472 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.ويبلغ حوالي، 520 دولارا، للإصدار الذي يضم، 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.وسعره يصل إلى، 630 دولارا، للإصدار الأعلى، الذي يضم، 512 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.