قبل الإعلان الرسمي مواصفات الهاتف iQOO Neo 6



iQOO Neo 6 iQOO Neo 6

خلال الأيام القليلة الماضية، شاهدنا العديد من، التقارير التي تشير، إلى أن، شركة فيفو، ستعلن رسميا عن، الهاتف iQOO Neo 6، يوم 31 مارس، والآن ظهر، تسريب جديد، يكشف عن، المواصفات الرئيسية، للهاتف القادم، من سلسلة iQOO، حيث سيصل، بالعديد من التحسينات، عن الجيل السابق، iQOO 5 5G، سواء في المعالج، الذي سيأتي، من فئة، Snapdragon 870، بدلا من، Snapdragon 865، أو الشحن السريع، الذي سيأتي، بقوة 80 واط، بدلا من، 55 واط، أو حجم الشاشة، ونوعها، بالإضافة إلى، مواصفات أخرى مميزة، سأعرضها عليكم، خلال السطور القادمة.



مواصفات الهاتف iQOO Neo 6

هذا الهاتف القادم، من فيفو، سينافس في الفئة المتوسطة، وسيدعم شبكات الجيل الخامس، 5G، كما أنه، سيضم شاشة OLED، حجمها 6.62 بوصة، وجودتها FHD+، ومعدل تحديثها، يبلغ 120 هرتز، وتدعم HDR10+، (ولم يتم تحديد، ما إذا كانت، الشاشة ستصل، مع طبقة حماية أم لا)، وستحتوي على، كاميرا أمامية، بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وستدعم تصوير فيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وستدعم أيضا، خاصية EIS، لتثبيت الصور إلكترونيا بالدوران.



الهاتف iQOO Neo 6، سيصل بمعالج ثماني النواة، من فئة، Qualcomm Snapdragon 870 5G، المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر، وبمعالج رسوميات GPU، من فئة، Adreno 650، وسيعمل بأحدث نظام تشغيل، من جوجل، Android 12، وبأحدث واجهة مستخدم، من فيفو، Funtouch 12، كما أنه، سيتوفر بأكثر من، إصدار على مستوى التخزين، أقل إصدار، سيضم ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، وأعلى إصدار، سيضم ذاكرة داخلية، بسعة 256 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 12 جيجا رام، ولن يكون هناك، منفذ لزيادة المساحة التخزينية.

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الكاميرات الخلفية، التي سيصل بها، هذا الهاتف، ستكون ثلاثية، وسيتم تصنيعها، بالتعاون مع، شركة Zeiss، وستأتي بدقة، 48 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وبدعم OIS، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، والكاميرات الخلفية، ستدعم تقريبا رقميا، وفلاشا تلقائيا، والتثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS، ولم يتم الكشف، عن جودة تصوير الفيديوهات، ولكن نتوقع أن، تكون مثل، الهاتف iQOO 5، بجودة 8K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، أو بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.بطارية هذا الهاتف، ستأتي بسعة، 4400 ملي أمبير، وستدعم الشحن السلكي السريع، بقوة 80 واط، والشحن اللاسلكي السريع، مع دعم، الشحن العكسي، وعلاوة على ذلك، فإن الهاتف، iQOO Neo 6، سيدعم تركيب، شريحتي اتصال 5G، في وضع الاستعداد، وسيتميز بتصميم خلفي، من زجاج Gorilla Glass 6، وبمستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في الشاشة، كما أنه، سيدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات صوت ستريو، والراديو FM، وسيدعم أيضا، خاصية NFC، وإصدار Bluetooth 5.1، واتصال واي فاي 6.ومع ذلك، يجب ألّا، نستعجل في الحكم، على مواصفات الهاتف، لأن هذه المواصفات، غير مؤكدة بنسبة 100%، وسيتوجب علينا الانتظار، حتى يوم 31 مارس، عندما يتم الإعلان رسميا، عن الهاتف، للاطّلاع على، جميع التفاصيل الرسمية، بما في ذلك، سعر ومواصفات الهاتف iQOO Neo 6، فلا تنسوا، العودة إلينا، في هذا اليوم.