بورش 911 الهجينة على الحلبة

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بورش 911 الهجينة

بينما تسلك بورش طريقاً سريعة نحو التقنيات الكهربائية فإن الشركة ستحافظ على سيارتها 911 بمكوناتها التقليدية قبل أن تحمل السيارة محركات كهربائية بالكامل بنهاية العقد.

خطوة نحو 911 الكهربائية، ستطرح بورش فئات هجينة من السيارة، وقد شوهدت مؤخراً على الحلبة الألمانية الشهيرة نوربرجرنج وأمكن تميزها من خلال الملصقات التحذيرية الصفراء. ويمكن أيضاً ملاحظة الاختلافات في الصدامات والشبك الأمامي الذي سيميز 911 موديل 2024 عن الموديلات الحالية.

لا تزال التفاصيل التقنية غير واضحة بعد، يعتقد أن السيارة ستحمل نظام استرداد طاقة الفرامل وتيربو كهربائي، مع ذلك يجب أن ننتظر إعلان بورش الرسمي عن السيارة في وقت ما من العام القادم.

المصدر: سعودى شفت

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