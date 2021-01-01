ارتفاع الأوفر برايس بشكل ملحوظ على هيونداي النترا CN7 موديل 2022



هيونداي النترا CN7 هيونداي النترا CN7

شهدت الفترة الماضية صعود جديد لقيمة الأوفر برايس المفروضة على سيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022، حيث تراوحت هذه الزيادة من 20 إلى 25 ألف جنيه.



جدير بالذكر أن الأسعار الرسمية لهذا الموديل من السيارة معلن عنها كالتالي:



- فئة سمارت بسعر رسمي 343 ألف جنيه (يضاف أوفر برايس 20 ألف جنيه).

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- فئة سمارت سيفتي بسعر رسمي 353 ألف جنيه (يضاف أوفر برايس 25 ألف جنيه).- فئة سمارت فان بسعر رسمي 365 ألف جنيه (يضاف أوفر برايس 25 ألف جنيه).- فئة سمارت بلس بسعر رسمي 390 ألف جنيه (يضاف أوفر برايس 20 ألف جنيه).- فئة خامسة مودرن بسعر رسمي 415 ألف جنيه (يضاف أوفر برايس 2ذذ 0 ألف جنيه).ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 126 حصان و155 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل التجهيزات الأساسية التي تقدمها الشركة بالفئة الأولى من السيارة التجهيزات التالية:- وسادة هوائية للسائق.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- تكييف هواء يدوي.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 15 بوصة.- فرش داخلي من القماش.- شاشة وسطية 3.8 بوصة.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.- بلوتوث ومنفذ USB.- شاشة ولوحة عدادات رقمية بمقاس 4.2 بوصة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.