ارتفاع في أسعار طرازات نيسان قشقاي في السوق المصرية



نيسان نيسان

أعلنت شركة "نيسان موتور إيجيبت"عن قائمة الأسعار الرسمية الجديدة بعد الزيادة لطراز قشقاي بفئاته على والتي جاءت كالآتي :

- فئة Visia بسعر 499 ألف جنيه

- فئة Accenta بسعر 534 ألف جنيه

- فئة Tekna بسعر 574 ألف جنيه

مع زيادة 5 آلاف جنيه اختيارية على سعر أي فئة في حالة أراد العميل طلاء خارجي ثنائي اللون (Two Tone)

وعن مواصفاتها تأتي Nissan Qashqai 2022 في السوق المصرية بمحرك سعة 1.3 لتر تيربو ب 4 اسطوانات يولد قوة 148 حصان وعزم 250 نيوتن بالمتر وتستطيع التسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.9 ثانية ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي Xtronic.