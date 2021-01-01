كيف تحمي الـ"واتس آب" من الاختراق في 7 خطوات؟

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أصبح واتس آب هو أحد أكثر تطبيقات الرسائل استخدامًا، ويمكن للمستخدمين تفعيل خاصية لحماية التطبيق من الاختراق، وهي خاصية التأكد من هوية المستخدم بخطوتين (المصادقة الثنائية (2FA).



وخاصية التأكد من هوية المستخدم، هي إحدى أهم طرق حماية وتأمين حسابات المستخدم على الإنترنت، حيث يقوم المستخدم بإثبات هويته من خلال تقديم دليلين على صحتها، وذلك من خلال كلمة السر بالإضافة إلى رمز تسجيل دخول خاص يتم إرساله للمستخدم عبر هاتفه المحمول، وهناك 6 خطوات وهي:

1- اذهب إلى قائمة الإعدادات.

2- اضغط على الحساب.

3- اضغط على التحقق بخطوتين.

4- قم بتفعيل الخاصية.

5- ادخل رقم سري خاص بتطبيق الـ"واتس آب".

6- قم بإضافة بريدك الإلكتروني.



يذكر أن عدد مشتركى المحمول فى مصر ارتفع إلى 103.45 مليون مشترك بنهاية ديسمبر عام 2021 مقابل 102.39 مليون مشترك بنهاية فبراير عام 2021 بنسبة نمو شهرى 1.04%، ومقارنة مع 95.36 مليون مشترك بنفس الشهر من عام 2020 بنسبة نمو سنوى 8.49%.



وبلغت نسبة انتشار الهاتف المحمول فى مصر 93.65% بنهاية ديسمبر عام 2021 مقابل 98.90% بنهاية فبراير عام 2021 بنسبة نمو شهرى 0.88%، ومقارنة مع 99.78% بنفس الشهر من عام 2020 بنسبة نمو سنوى 6.13%، وبلغ عدد مستخدمى للإنترنت عن طريق الهاتف المحمول فى مصر 63.44 مليون مستخدم بنهاية ديسمبر عام 2021 مقابل 63.21 مليون مستخدم بنهاية فبراير عام 2021 بنسبة نمو شهرى 0.36%، ومقارنة مع 52.4 مليون مستخدم بنفس الشهر من عام 2020 بنسبة نمو سنوى 21.07%.