تحضير «صلصة بيتزا» الرهيبة



صلصة بيتزا صلصة بيتزا

البيتزا هي من أكثر الأطعمة انتشاراً في العالم، حيث أحبها الكثير من الناس، وتعود أصولها إلى دول شرق البحر الأبيض المتوسط كاليونان، وتركيا، ومصر.



لذلك نقدم لكي سيدتي طريقة عمل صلصة البيتزا الشهية التي تضفي نكهة مميزة لها.



المكونات :

قد يعجبك أيضا...

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة- صلصة طماطم : كوب- طماطم : علبة (مقطعة)- الثوم : ملعقة كبيرة بودرة- ريحان : ملعقة صغيرة (مجفف ومطحون)- أوريجانو : ملعقة صغيرة (مجفف ومطحون)- سكر : ملعقة صغيرة- ملح : نصف ملعقة صغيرة- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرةطريقة التحضير :- سخني الزيت في قدر صغيرة على نار متوسطة.- أضيفي صلصة الطماطم والطماطم المفرومة وحركي المزيج.- أضيفي السكر والملح الثوم واتركي القدر لمدة 45 دقيقة على النار الخفيفة حتى يتسبك ويصبح كثيفاً.- أضيفي الأوريغانو والريحان والفلفل الأسود.- يمكنك حفظ صلصة البيتزا في مرطبان زجاجي محكم في الثلاجة لمدة أسبوعين.