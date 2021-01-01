«وزارة الصحة والسكان» تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

انطلقت، اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان، في مختلف محافظات الجمهورية.
وقالت وزارة الصحة والسكان إن الحملة تستمر في الفترة من اليوم الأحد 27، حتى الأربعاء المقبل 30 مارس، وتأتي في إطار الحرص على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال، وحفاظا على مصر خالية من المرض.
تستهدف الحملة تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، من خلال 45 ألف فريق طبي، بإجمالي 90 ألف فرد، مدربين على أعلى مستوى، إضافة إلى فرق الإشراف المركزية في الوزارة، والفرق الإشرافية بجميع المديريات والإدارات الصحية.
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