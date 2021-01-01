«وزارة الصحة والسكان» تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

آخر الأخباراخبار منوعة › «وزارة الصحة والسكان» تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

صورة الخبر: وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

انطلقت، اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان، في مختلف محافظات الجمهورية.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الحملة تستمر في الفترة من اليوم الأحد 27، حتى الأربعاء المقبل 30 مارس، وتأتي في إطار الحرص على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال، وحفاظا على مصر خالية من المرض.

تستهدف الحملة تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، من خلال 45 ألف فريق طبي، بإجمالي 90 ألف فرد، مدربين على أعلى مستوى، إضافة إلى فرق الإشراف المركزية في الوزارة، والفرق الإشرافية بجميع المديريات والإدارات الصحية.

وتجوب الحملة المنازل «من بيت لبيت» في جميع المحافظات والقرى والمناطق النائية، بالإضافة إلى أماكن التجمعات والأسواق والميادين الكبرى ومحطات القطار، ومواقف الأتوبيسات، ومحطات المترو، والمولات التجارية، وذلك من خلال الفرق المتحركة، علاوة على الفرق الثابتة المتواجدة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى محافظات الجمهورية.

المصدر: المدار

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على «وزارة الصحة والسكان» تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
1811

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager