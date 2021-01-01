«وزارة الصحة والسكان» تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال



وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان

انطلقت، اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان، في مختلف محافظات الجمهورية.



وقالت وزارة الصحة والسكان إن الحملة تستمر في الفترة من اليوم الأحد 27، حتى الأربعاء المقبل 30 مارس، وتأتي في إطار الحرص على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال، وحفاظا على مصر خالية من المرض.



تستهدف الحملة تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، من خلال 45 ألف فريق طبي، بإجمالي 90 ألف فرد، مدربين على أعلى مستوى، إضافة إلى فرق الإشراف المركزية في الوزارة، والفرق الإشرافية بجميع المديريات والإدارات الصحية.

قد يعجبك أيضا...

وتجوب الحملة المنازل «من بيت لبيت» في جميع المحافظات والقرى والمناطق النائية، بالإضافة إلى أماكن التجمعات والأسواق والميادين الكبرى ومحطات القطار، ومواقف الأتوبيسات، ومحطات المترو، والمولات التجارية، وذلك من خلال الفرق المتحركة، علاوة على الفرق الثابتة المتواجدة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى محافظات الجمهورية.