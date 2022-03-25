ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأحد 27 مارس 2022«دون سبب»



اسعار الذهب اسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر فى بداية التعاملات على نحو طفيف فى ظل عطة البورصات العالمية واستقرار سعر الدولار.



ويتراوح الارتفاع فى أسعار الذهب اليوم صباحًا بين 4 جنيهات للذهب عيار 24 و3 لنوعي الذهب عيار 21 وعيار 18.



ويوافق اليوم الأحد ثاني أيام عطلة البورصات العالمية والتى جرت العادة أن تستقر أسعار الذهب خلالها محليًا.

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وتستقر أسعار الدولار فى مصر منذ يوم الخميس فى البنوك بعدما أخذت فى الانخفاض التدريجي يومي الأربعاء والخميس الماضيين فى البنوك.وتتأثر أسعار الذهب Gold Prices أيضًا بسعر الدولار فى مصر كما تتأثر بأسعار الذهب عالميًا.وتبدأ البنوك اليوم أول أيام عملها فى الأسبوع الجديد ويترقب المتعاملين فى سوق الذهب إعلان البنوك أسعار الدولار الجديدة التى تعلنها البنوك، من ناحية الاستمرار فى اتجاه هبوط الأسعار من عدمه والتى تؤثر على حركة الذهب.وكانت أخر أسعار معلنة للدولار من البنك الأهلي وبنك مصر هي 18.18 جنيهًا للشراء، في حين كان أعلي سعر فى البنوك 18.32 وأقل سعر 18.25، بفارق أسعار 7 قروش بين البنوك.أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 27 مارس 2022ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر فى مدي أقصاه 4 جنيهات عن الأسعار السائدة مساء أمس.سعر جرام الذهب في مصر عيار 24 اليوموصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فى مصر 1135 جنيهًا.وارتفع سعر الذهب اليوم عيار 24 في مصر 4 جنيهات عن السعر مساء أمس البالغ 1131جنيهًا.سعر الذهب اليوم فى مصر عيار 21بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر 993 جنيهًا.وارتفع سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بقيمة 3 جنيهات عن السعر أمس البالغ990 جنيهًا.سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصروصل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد 851 جنيهًا.وارتفع سعر الذهب للجرام عيار 18 اليوم 3 جنيهات عن السعر مساء أمس البالغ 848 جنيهًا.أسعار الذهب الآن عالميًاارتفعت أسعار الذهب Gold عالميًا الأسبوع الماضي بحوالي 36 دولار للتعاملات الآجلة و37 دولار للتعامل المباشر.وختمت أسعار عقود الذهب الآجلة مساء الجمعة قبل العطلة الأسبوعية على 1957.75 دولار، بينما سجلت التعاملات الفورية 1958.20 دولار.