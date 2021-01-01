للسيدات : نصائح للتخلص من دهون البطن في رمضان



دهون البطن دهون البطن

يبحث الأشخاص الذين يعانون من السمنة على طرق فعالة للتخلص من الوزن الزائد، لذلك يعتبر شهر رمضان فرصة للكثيرين لخسارة الدهون المتراكمة، على الرغم من أنه يعطي نتيجة عكسية لدي البعض، بسبب الأقبال على مختلف أنواع الأطعمة بعد الإفطار.



ولا تنسي عزيزتي أن التخلص من دهون البطن واحدة من أهم الخطوات الصحية في رمضان، كما عليكِ أن تكوني على وعي تام بفوائد الصيام وضرورة استغلاله لخسارة الوزن الزائد وليس العكس.



ولأن منطقة البطن تحتوي على دهون حشوية، فهي تحتاج إلى شهور للتخلص منها، من خلال الموازنة بين الأكل الصحي والألعاب الرياضية المحفزة لشد عضلات البطن، لذلك سيكون التخلص من دهون البطن في رمضان بطيء.

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ويستعرض «المصري اليوم» بعض النصائح الفعالة للتخلص من الدهون الزائدة في هذه المنطقة، دون التطرق لنظام غذائي محدد لجميع النساء، بسبب اختلاف طبيعة الأجسام عن بعضها خاصًة أثناء ساعات الصيام، فلا يمكن طرح نظام غذائي مناسب للجميع.وسنركز في السطور التالية على أهم النصائح التي يمكن ضمها لأي نظام غذائي يساعد النساء على التخلص من دهون البطن في رمضان، حسب حالة كل سيدة على حدة، وذلك من خلال نصائح استشاري التغذية باسم شوقي.أكد الدكتور باسم على ضرورة زيارة طبيب مختص لوضع نظام غذائي لكِ، لاستغلال شهر رمضان في التخلص من الدهون بقدر المستطاع خاصًة دهون البطن.لذلك اتبعي النصائح التالية ضمن نظامك الغذائي المخصص لكِ:قللي في شهر رمضان من الأطعمة التي تسبب الانتفاخات وتُحفز الخلايا الدهنية على تراكم الدهون الضارة في الجسم، مثل «المعجنات، الفول، العدس، ومنتجات الألبان» حتى تتخلصي من دهون البطن بشكل تدريجي.أحرصي على شرب ما لا يقل عن كوبين ماء قبل تناول الإفطار حتى تتخلصي من دهون البطن بشكل طبيعي وتُخلصي جسدك من السموم.أكثري من الأطعمة الغنية بالألياف في وجبتي الإفطار والسحور ضمن نظامك الغذائي، حتى تستمري في التخلص من دهون البطن.أحرصي على تناول المشروبات التي تساعد على حرق الدهون خاصًة «القرفة، الشاي الأخضر، البابونج، الكركم»، وابتعدي قدر المستطاع عن المشروبات الغنية بالسكر التي تسبب تراكم الدهون في الجسم.أجعلي الزبادي اليوناني الغني بالكالسيوم البروتينات ضمن وجبتي السحور والإفطار، وضمن نظامك الغذائي، حيث يساعد على التخلص من دهون البطن.لا تكثري من تناول الحلويات الرمضانية، والأفضل أن تكتفي بتناول قطعة صغيرة فقط، مع تجنب تناولها بعد الإفطار مباشرًة، حتى تتخلصي من دهون البطن دون حرمان.تناولي كميات معتدلة من الأطعمة الرمضانية الشهية بدون حرمان، كما يمكنكِ تقسيم وجبة الإفطار إلى وجبات صغيرة يمكنك تناولها بعد صلاة المغرب والتراويح، للتخلص من دهون البطن ومنع تكون دهون جديدة ضارة.داومي على ممارسة تمارين رياضية بسيطة بعد الإفطار لمدة 10 دقائق يوميًا في شهر رمضان، حتى تقومي بتنشيط الدورة الدموية، والتخلص من دهون البطن بشكل صحي.حاولي الاعتماد على الطعام المشوي والمطهي في الفرن بكميات مناسبة، ضمن نظامك الغذائي.تأكدي من تناولك الفاكهة لسد الجوع بعد الإفطار خاصة الفاكهة التي تساعد على ترطيب الجسد مثل «البطيخ والعنب»