استهداف وكر لتصنيع المخدرات بالجيزة | فيديو



وكر لتصنيع المخدرات وكر لتصنيع المخدرات



نشر قطاع الإعلام والعلاقات بـ زارة الداخلية، مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية لـ الوزارة، يظهر لحظة استهداف واقتحام أجهزة الأمن بالتنسيق بين قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، لوكر يديره أحد العناصر الإجرامية تخصص نشاطه في تصنيع الأقراص المخدرة بالجيزة.



استهداف وكر لتصنيع المخدرات بالجيزة

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة كشفت نشاط أحد العناصر الإجرامية– مقيم بمحافظة القليوبية تخصص في الاتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة.



وتم استهداف المتهم عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني – الأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، حيث ضبط حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، بحوزته 4000 قرص مؤثر –مبلغ مالي –هاتف محمول.

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وبمواجهته أقر بأنه يتحصل على العقاقير المخدرة المضبوطة من اثنين من العناصر الإجرامية المتخصصة في مجال التصنيع والاتجار بالعقاقير المخدرة.وبإجراء التحريات، تم تحديدهما (شخصين – مقيمان بمحافظة الجيزة)، وتبين قيامهما بتصنيع وترويج العقاقير المخدرة وإعداد مكان لتصنيع وإنتاج وتعبئة وتغليف تلك العقاقير المخدرة داخل مطبعة كائنة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.وتبين قيام أحدهما بتوفير المعدات والأدوات اللازمة التي تستخدم في عملية التصنيع، بينما يتولى الثاني توفير المواد الخام والأولية والإشراف على عملية التصنيع، وقيامهما بتخزينها وترويجها على عملائهما.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبتفتيش المطبعة المُشار إليها عُثر بداخلها على(68500 قرص لعقار الترامادول –كمية من بودرة عقار الترامادول المخدر–108380 قرص لعقار "بريجافالكس"–كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة في التصنيع– عدد من الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع)، إضافة إلى مبالغ مالية –جهاز "لاب توب"– 3 هواتف محمولة – سيارة.بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وأقرا بإعدادهما وتجهيزهما للمصنع بمشتملاته من أدوات ومواد خام بقصد تصنيع العقاقير المخدرة لترويجهما على عملائهما، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 10 ملايين جنيه تقريبًا.