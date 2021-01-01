الحماية المدنية تسيطر على حريق عقار بالمقطم

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حريق عقار بالمقطم


تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، مساء اليوم السبت، من السيطرة على حريق هائل نشب منذ قليل داخل عقار في منطقة صبحى حسين بالمقطم.

حريق عقار بالمقطم
و تلقت الحماية المدنية، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل عقار مكون من 6 طوابق بمساكن صبحي حسين بالمقطم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 4 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، الذي نشب في الطابق الخامس من العقار المكون من 6 طوابق، وتجري عمليات التبريد، للتأكد من إخماده بشكل كامل، ومنع تجدده مرة أخرى.

وبينما أوقع الحريق 6 إصابات بحالات اختناق، وتم علاجهم، من خلال سيارات الإسعاف الموجودة في نطاق الحريق.

وتجري الجهات المختصة التحقيقات والتحريات اللازمة، لكشف ملابسات الحريق، والتعرف على أسبابه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان شخص لقي مصرعه اليوم السبت، إثر اندلاع حريق هائل في شقة سكنية بمنطقة عرايشية مصر التابعة لحي ثاني بالإسماعيلية، وعلى الفور دفع اللواء خالد كامل مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية بـعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة عليه، قبل امتداده لباقي المنازل المجاورة للشقة.

المصدر: cairo24

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