إحباط محاولة لاغتيال وزير الداخلية التونسي

أعلن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس، حسام الدين الجبابلي، اليوم السبت، إحباط محاولة لاغتيال وزير الداخلية توفيق شرف الدين.
وقال الجبابلي، خلال مؤتمر صحفي بثكنة العوينة السبت، إن تقدم الأبحاث حول العملية الإرهابية التي حصلت في قبلي مؤخرا، أثبتت أن عملية الطعن التي استهدفت دورية للحرس الوطني من قبل عنصر متطرف وتمت السيطرة عليه، كان على علاقة مع مجموعتين بمدنين وسوسة.
وأضاف أن هذه العملية كانت تمهد لاغتيال وزير الداخلية توفيق شرف الدين وطعنه بسكين من قبل هذا العنصر الإرهابي خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية توزر.
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