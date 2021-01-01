إحباط محاولة لاغتيال وزير الداخلية التونسي

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › إحباط محاولة لاغتيال وزير الداخلية التونسي

صورة الخبر: وزير الداخلية التونسي
وزير الداخلية التونسي


أعلن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس، حسام الدين الجبابلي، اليوم السبت، إحباط محاولة لاغتيال وزير الداخلية توفيق شرف الدين.

وقال الجبابلي، خلال مؤتمر صحفي بثكنة العوينة السبت، إن تقدم الأبحاث حول العملية الإرهابية التي حصلت في قبلي مؤخرا، أثبتت أن عملية الطعن التي استهدفت دورية للحرس الوطني من قبل عنصر متطرف وتمت السيطرة عليه، كان على علاقة مع مجموعتين بمدنين وسوسة.

وأضاف أن هذه العملية كانت تمهد لاغتيال وزير الداخلية توفيق شرف الدين وطعنه بسكين من قبل هذا العنصر الإرهابي خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية توزر.

وأشار إلى أنه تم إيقاف عنصر بسوسة كان على علاقة بهذه العملية، إضافة إلى اعتقال فتاة في مطار تونس قرطاج الدولي منذ عام ونصف، كان سيتم استخدامها لتنفيذ عملية إرهابية بمنطقة سياحية.

المصدر: skynewsarabia

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على إحباط محاولة لاغتيال وزير الداخلية التونسي

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
11160

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager