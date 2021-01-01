تحديد موعد امتحانات الدبلومات الفنية



امتحانات الدبلومات الفنية امتحانات الدبلومات الفنية



اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات، و3سنوات بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك جدول سير امتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام (3سنوات) الخاص بالبعثة المصرية بجمهورية السودان وذلك للدور الأول للعام الدراسى 2021/2022.



ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 28 مايو 2022، وتستمر حتى الخميس 9 يونيو 2022.



وأكدت الوزارة على أنه تم التنبيه مشددًا على رؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.