تحديد موعد امتحانات الدبلومات الفنية

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات، و3سنوات بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك جدول سير امتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام (3سنوات) الخاص بالبعثة المصرية بجمهورية السودان وذلك للدور الأول للعام الدراسى 2021/2022.
ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 28 مايو 2022، وتستمر حتى الخميس 9 يونيو 2022.
وأكدت الوزارة على أنه تم التنبيه مشددًا على رؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!