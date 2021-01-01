تحديد موعد امتحانات الدبلومات الفنية

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امتحانات الدبلومات الفنية


اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات، و3سنوات بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك جدول سير امتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام (3سنوات) الخاص بالبعثة المصرية بجمهورية السودان وذلك للدور الأول للعام الدراسى 2021/2022.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 28 مايو 2022، وتستمر حتى الخميس 9 يونيو 2022.

وأكدت الوزارة على أنه تم التنبيه مشددًا على رؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.

المصدر: elbalad

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