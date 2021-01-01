تعرف علي آخر موعد لـ تدريبات واختبارات الترقي على منصة المعلم



موعد لـ تدريبات واختبارات الترقي موعد لـ تدريبات واختبارات الترقي



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن غدا الاحد سيكون آخر موعد لـ التسجيل على منصة المعلم للتدريب عن بُعد التابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين، لحجز تدريبات الترقي وخوض اختبارات ترقي المعلمين ، عبر الرابط التالي: http://www.pat.edu.eg/platform و ذلك وفقا لجدول مواعيد تدريب واختبارات المعلمين المرشحين للترقي على منصة المعلم للتدريب عن بعد حيث قسمت وزارة التربية والتعليم المواعيد كالتالي :



- محافظات مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء : من السبت 26 فبراير حتى الاثنين 28 فبراير

- محافظات الأقصر والبحيرة والوادي الجديد : من الثلاثاء 1 مارس حتى الخميس 3 مارس

- محافظات السويس وبورسعيد وشمال سيناء : من الجمعة 4 مارس حتى الاحد 6 مارس

- محافظات المنوفية وقنا والجيزة : من الاثنين 7 مارس حتى الاربعاء 9 مارس

- محافظات دمياط و الاسكندرية والاسماعيلية : من الخميس 10 مارس حتى السبت 12 مارس

- محافظات الدقهلية و الغربية والقليوبية : من الاحد 13 مارس حتى الثلاثاء 15 مارس

- ديوان عام الوزارة والقاهرة والشرقية واسيوط : من الاربعاء 16 مارس حتى الجمعة 18 مارس

- محافظاتي اسوان وسوهاج : من السبت 19 مارس حتى الاثنين 21 مارس

- محافظات كفر الشيخ والفيوم وبني سويف : من الثلاثاء 22 مارس حتى الخميس 24 مارس

- محافظة المنيا : من الجمعة 25 مارس حتى الاحد 27 مارس



وناشدت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أعضاء هيئة التعليم على التسجيل والحجز في المواعيد المحددة بالجدول، المرفق بالبيان للتيسير على المعلمين المستهدفين، وأهمية قراءة الإرشادات الموجودة على المنصة والتواصل مع الدعم الفني لفرع الأكاديمية التابع له بمحافظته في حال واجهتهم أي صعوبات.

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txtمنتدى التعليم الفني والتكنولوجي يكرم 20 طالبا من أوائل المدراس الفنية.. صورtxtإجراء التصفيات النهائية لمسابقة عباقرة سيناء لمدارس التعليم الثانويوشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين على أهمية أن يقوم المعلم المرشح للترقي بقراءة الإرشادات الموجودة على منصة المعلم للتدريب عن بُعد التابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين ، والتواصل مع الدعم الفني لفرع الأكاديمية التابع له بمحافظته في حال واجهته أي صعوبات.وقال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، إن الوزارة، بقيادة الدكتور طارق شوقي، نجحت في الحصول على موافقة الحكومة باستثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات، مشيرًا إلى أنه تم تطوير ورقمنة ملف الترقي للمعلمين المرشحين للترقى لعام 2020/2021 والذي يبلغ عددهم أكثر من 70000 معلم، وذلك تيسيرًا على السادة المعلمين المستهدفين للترقي عن طريق إتاحة منصة "المعلم" للتدريب عن بعد التابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين للبرنامج الرقمى، للحصول على شهادة الصلاحية بشقيه (معلم ومعلم أول) و(معلم أول أ ومعلم خبير).وأضاف أن الإدارة العامة للمعلومات بالأكاديمية صممت البرنامج الرقمي للتمكين المهني للمعلمين المرشحين للترقي 2020 – 2021، وفقًا للحقائب التدريبية والأنشطة التربوية التي تم إعدادها مسبقًا بواسطة متخصصين بالأكاديمية المهنية للمعلمين وبعض الخبراء من التربويين وأساتذة الجامعات التي تم الاستعانة بهم.