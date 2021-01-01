أولياء أمور انتظروا رئيس لجنة امتحان لضربها بالدقهلية"فيديو"



طارق شوقي وزير التربية والتعليم طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كشف طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن تفاصيل واقعة اقتحام بعض أولياء الأمور لإحدى المدارس قائلا " إن واقعة اعتداء أولياء الأمور علي المدارس شيء اعتدنا عليه، منذ أسبوع قام أولياء الأمور بتحريض أولادهم بعدم الذهاب إلي المدارس لانهم يريدون تعيين مدير بعينه بعد إحالته للتحقيق.



وكشف الدكتور طارق شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن أولياء الأمور في الدقهلية انتظروا رئيسة لجنة امتحان لضربها وخرجت في حراسة قوات الأمن ، مؤكدا أن فيديو اقتحام أولياء الأمور للمدرسة المتداول علي السوشيال ميديا يعتبر مشهدا يساعد علي تكتل أولياء الأمور علي السوشيال ميديا.



وتابع: هناك ست دول عربية وأفريقية طلبت منها عمل امتحانات الكترونية لديها، قائلا: "نختبر كل الشبكات وفيه أربع أو خمس منصات امتحانات نختبرها ليس للامتحانات فقط وأيضا لأبنائنا في الخارج، وفيه 6 دول طلبت أننا نعمل امتحانات الكترونية عندها عربية وفى شمال أفريقيا".