استشاري قلب يجيب ..علاقة بين الصداع وضغط الدم



ضغط الدم ضغط الدم



أكد الدكتور باسم ظريف استشاري أمراض القلب بالمعهد القومي للقلب ضرورة ضبط معدل الضغط في الدم وعدم ارتفاعه نظرا لان ارتفاع ضغط الدم يؤثر علي القلب والشرايين.

وأضاف أن الحفاظ علي ضغط الدم يحمي شرايين المخ من الإصابة بالجلطات وكذلك شرايين القلب من جلطات القلب وحماية شرايين الكلي من الفشل الكلوي.

وأكد أن الحفاظ على الضغط هو حفاظا علي كل أعضاء الجسم موضحا أن مرض الضغط هو القاتل الصامت نافيا وجود علاقة بين الشعور بالصداع والإصابة بالضغط لافتا إلى أن ارتفاع او انخفاض الضغط ليس شرطا وجود أعراض له.



وأضاف استشاري أمراض القلب بالمعهد القومي للقلب أن مرض الضغط هو القاتل الصامت وقد يكون الضغط مرتفع لسنوات لدي المريض دون أن يدري لعدم ظهور أعراض..



أشار إلى ضرورة القياس المستمر للضغط والسكر والكوليسترول لعدم ترسب الكوليسترول في شرايين القلب لفترات طويلة دون دراية المريض مضيفا أنه نظرا لذلك يصاب عدد كبير من الشباب بالازمات الصحية والموت المفاجيء.

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وأكد ظريف أهمية الوقت في التعامل مع جلطات القلب محذرا من أن تتمكن جلطة القلب من الشريان الرئيسي المغذي لعضلة القلب ما يؤدي إلى وفاة جزء من عضلة القلب مما يمثل خطورة على المريض ويمكن ان يتحول لمريض مصاب بضعف عضلة القلب نتيجة انسداد الشريان.وشدد ظريف على أهمية تلقي العلاج في الوقت المناسب مشيرا إلى أن جميع مراكز القلب في مصر توفر خدمة دعامة الحياة من خلال إجراء قسطرة على القلب لفتح الشريان وإعادة تروية عضلة القلب للحفاظ على عضلة القلب وحياة المريض.