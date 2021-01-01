تتبيلات مختلفة للدجاج تصلح للتفريز..تجهيزات رمضان



تتبيلات مختلفة للدجاج تتبيلات مختلفة للدجاج



يبدأ رمضان وتبدأ معه حيرة كل يوم في اختيار وصفات للإفطار متنوعة ومختلفة، لذا وفرنا عليكي التفكير ونقدم لكي وصفات مختلفة للدجاج حتى تنوعي فى اطباقك ولا تشعري بالملل.. وتقدم لكي الشيف رنا أحمد 10 تتبيلات مختلفة للدجاج تصلح للشوى فى الفرن وعلى الجريل أو الطاسة والتسوية على البخار.



1. تتبيلة الدجاج بعصير البصل

ربع كوب من ماء عصير البصل

ثمرة طماطم مبشورة



2 ملاعق زيت

ملعقه صغيره خل

ملعقه صغيره بابريكا

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