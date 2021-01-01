تتبيلات مختلفة للدجاج تصلح للتفريز..تجهيزات رمضان

تتبيلات مختلفة للدجاج
يبدأ رمضان وتبدأ معه حيرة كل يوم في اختيار وصفات للإفطار متنوعة ومختلفة، لذا وفرنا عليكي التفكير ونقدم لكي وصفات مختلفة للدجاج حتى تنوعي فى اطباقك ولا تشعري بالملل.. وتقدم لكي الشيف رنا أحمد 10 تتبيلات مختلفة للدجاج تصلح للشوى فى الفرن وعلى الجريل أو الطاسة والتسوية على البخار.
1. تتبيلة الدجاج بعصير البصل
ربع كوب من ماء عصير البصل
ثمرة طماطم مبشورة
2 ملاعق زيت
ملعقه صغيره خل
ملعقه صغيره بابريكا
نصف ملعقه صغيره شطه (حسب الرغبة)
نصف ملعقه صغيره سكر
ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود
ربع ملعقة صغيرة ملح
2. تتبيلة الدجاج بالمستردة
كوب زبادي صغير او كوب لبن رائب
فص ثوم مفروم
اثنين ملاعق كبيرة مستردة
نصف ملعقه صغيره فلفل أبيض
ربع ملعقة صغيرة ملح
3. تتبيلة الدجاج الهندية
3 ملاعق كبيرة زيت
ملعقه كبيره من بهارات جراما سالا
ملعقه صغيره من الفلفل الاسود
ملعقه صغيره من الشطة
ملعقه صغيره من البارببكا
ملعقه صغيره من الكارى
كوب زبادي صغير
ربع ملعقة صغيرة ملح
4. تتبيلة الدجاج بالكزبرة والليمون
2 ملاعق كبيرة زيت زيتون
2 ملاعق كبيرة عصير ليمون
1.5 ملاعق كبيرة عسل
نص كوب أوراق كزبرة مفرومة
2 فص ثوم مفروم
ربع ملعقة صغيرة ملح
5. تتبيلة الدجاج بالفلفل الحلو
6 ملاعق كبيرة من صلصة الفلفل الحار (هريسة الشطة أو الكاتشب الحار)
ربع كوب ماء
3 ملاعق كبيرة من الصويا صوص (ينصح بتقليل الملح)
6. تتبيلة دجاج jerk inspired chicken
1 ملعقة صغيرة من الزعتر المجففة
1 ملعقة صغيرة بهارات دجاج مطحونة
2 ملاعق كبيرة من السكر البني
نصف ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل
2 ملاعق صغيرة ثوم بودره
ربع ملعقة صغيرة قرفة
نصف ملعقة صغيرة شطة
2 ملاعق كبيرة زيت
2 ملاعق كبيرة عصير ليمون
7. تتبيلة الدجاج بالليمون والزنجبيل
2 ملاعق كبيرة زيت
2 ملاعق صغيرة من عصير الليمون
2 ملاعق صغيرة من الزنجبيل المفروم
ربع ملعقة صغيرة ملح
ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المجفف (اختياري)
8. تتبيلة دجاج Chipotle lime
2 ملاعق كبيرة زيت
2 ملاعق صغيرة من شيبوتلى بيبر ( الفلفل الأحمر الحلو المجفف)
نصف ملعقة صغيرة بابريكا
2 ملاعق صغيرة من السكر البني
2 فص ثوم مفروم
2 ملاعق كبيرة عصير ليمون
ربع ملعقة صغيرة ملح
9. تتبيلة الدجاج بالعسل والثوم
2 ملاعق كبيرة زيت
2 ملاعق كبيرة من الصويا صوص
ربع كوب عسل أبيض
2 فص ثوم مفروم
ربع كوب ماء
10. تتبيلة الدجاج باللبن والكاري
نصف كوب زبادي سادة
2 ملاعق صغيرة من عصير الليمون
ربع ملعقة صغيرة ملح
2 ملاعق صغيرة كاري
1 ملعقة صغيرة سكر بني
وتصلح كل التتبيلات السابقة للتفريز، ويفضل التتبيل قبل الطهي بساعتين على الاقل.
ومقادير التتبيلة لصدور أو اوراك الدجاج بوزن 1 كجم تقريبًا، يفضل أن تكون منزوعة الجلد ومخلية من العظام، وتصلح لتتبيل دجاجه كاملة بمضاعفة المقادير.
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