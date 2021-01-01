أستاذ تغذية يجيب..متى يصوم مريض السكري



مريض السكري مريض السكري



تأتى مصر ضمن الدول التى استوطنها السكرى، فلا يكاد يخلو بيت من مريض بالسكرى، وتحتل مصر المرتبة الثامنة عالميًّا من حيث عدد المصابين بالمرض (حوالى 7 ونصف مليون مصاب).







نصائح لمرضى السكري

ومن هنا توجِّه مها إبراهيم عبد المعطى، أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، نصائحَ لمريض السكري الذي ينوي الصيام يجب عليه، استشارة الطبيب المعالج لتقييم وضعه الصحي وشرح المخاطر التي قد يتعرض لها وكيفية تفاديها، كما يجب تقبل إرشادات الطبيب المعالج بالنسبة لنظام التغذية وممارسة الرياضة.

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كما نصحت أستاذ التغذية مرضى السكري بمراقبة سكر الدم وتوقيت واختيار الأدوية المناسبة وكميتها وأنواع الأنسولين الأكثر أمنًا خلال شهر رمضان.وكشفت "إبراهيم" عن المخاطر التي قد يتعرض لها مريض السكري الصائم، وهي الانخفاض الحاد بنسبة السكر في الدم، والجفاف الذي قد يؤدي إلى تجلط الأوعية الدموية.حالات صيام المريضوكشفت مها عن الحالات التي يصح فيها صيام مريض السكري؛ حيث تقول: لا بد من أن تكون الحالة الصحية للمريض مستقرة قبل رمضان، وألا يكون السكَّري من النوع المتذبذب، الذي تُصاحبه حالات انخفاض أو ارتفاع فى مستوى سكر الدم، وألاَّ تكونَ الجرعةُ التي يستخدمها المريضُ من الأنسولين عالية (أكثر من 40 وحدة/الجرعة).وأضحت أستاذ التغذية عن المرضى مسموح لهم الصيام بأمان، وهم مرضى السكري الذين يعالجون عن طريق النظام الغذائي فقط، ومرضى السكري الذين يعالجون بأدوية لا تتسبب في هبوط نسبة السكر في الدم، ومرضى السكري الغير مصابين بمضاعفات مرض السكر.خطورة الصيامأما المرضى الذين يشكل الصوم خطورة كبيرة عليهم هم مرضى السكري الذين يعاني من ارتفاع السكر التراكمي (الهيموجلوبين السكرى) قبل بدء رمضان (أكثر من 10 %)، والمرضى الذين يتعرضون لتكرار نوبات هبوط السكر فى الدم مثل: مرضى النوع الأول من السكرى والحوامل وكبار السن الذين يعانون من أمراض أخرى بالإضافة إلى مرض السكرى.بالإضافة إلى مريض السكري الذي يكون نسبة سكره في الدم منتظمة ولكنه يتعاطى أدوية قد تؤدي لإنخفاض حاد بنسبة السكر فى الدم، وأيضا كبير السن الذى يعيش بمفرده ويعالج بالأنسولين أو الحبوب، كذلك الذي يتعاطى أدوية قد تؤثر على وعيه.ومن بين أيضًا المرضى الذي يشكل الصيام خطورة عليهم، المرضى الذين يعانون من مضاعفات السكري مثل اعتلال الكليتين أو من مضاعفات بالقلب والأوعية الدموية، المرضي الذين أصيبوا يغيبوبة كيتونية أو لا كيتونية خلال 3 شهور قبل رمضان.حالات إلزام الإفطاركما حددت دكتورة التغذية حالات يلزم فيها افطار مريض السكري خلال ساعات الصيام افطار فورا ولا ينتظر موعد الإفطار إذا إنخفضت نسبة السكر في الدم أقل من 70 ملجم/ ديسيلتر أو إذا شعر بالأعراض التالية (أعراض انخفاض السكر في الدم):تعرق، رعشة، خفقان (ضربات القلب السريعة)، التشويش وعدم وضوح الكلام، دوخة شديدة، صداع أو زغللة، إرهاق شديد، تنميل في الوجه والشفتين.فى هذه الحالة يجب أن يبادر بكسر الصيام حتى ولو اقترب موعد الإفطار، وذلك بتناول 5 ملاعق صغيرة من السكر في نصف كوب من الماء، أو نصف كوب من عصير الفواكه أو المياه الغازية، أو تناول 3 حبات من التمر.قواعد وإرشاداتكما وجهت مها مجموعة من القواعد والإرشادات عامة لمرضى السكري الصائمين، بأنه يجب الحرص على قياس مستوى السكر فى الدم عدة مرات يوميا: صباحا وفي منتصف النهار وعند صلاة العصر، وقبل الإفطار وبعد صلاة التراويح وقبل السحور، خصوصا مرضى السكرى الذين يحتاجون للأنسولينكما يجب أن يعجل في الإفطار وإحرص علي تناول السحور دائمًا وتأخيره إلى أقصي وقت ممكن (قبل الفجر مباشرة)، يفضل أن تكون وجبة الإفطار مماثلة لوجبة الغذاء فى الأيام العادية، وأن تكون وجبة السحور مماثلة لوجبتي الإفطار والعشاء في الأيام العادية، مع تناول وجبة خفيفة بينهما.كما نصحت مها مرضى السكري بالأكثار من شرب السوائل بين الإفطار والسحور بشكل مشروبات مختلفة كالماء والشوربات والتقليل من العصائر المعلبة والمحلاة بالسكر قدر الإمكان، يفضل تناول كميات معتدلة من العصائر الطازجة التي تحضر بالبيت بدون إضافة سكر. فالجفاف من أضر مضاعفات مرض السكرى، كما يجب تجنب التعرض لحرارة الشمس والزحام أثناء الصيام.والحرص على تناول الأغذية المحتوية على الألياف الغذائية مثل البقوليات والخضراوات والفاكهة الطازجة، لأنها تمنع الإرتفاع السريع لمستوي السكر بالدم بعد تناول الطعام، بالإضافة إلي أنها تجنبك الإمساك وتزيد الإحساس بالشبع.وتجنَّب النومَ في الفترةُ التي تسبق صلاةَ المغرب بساعة أو ساعتين وهذه تعرف بالفترةَ الحرجة لمريض السكَّري الصائم لأنَّ مستوى السكَّر في هذه الفترة يكون متدنِّيًا، وقد ينـزل مستواه فى الدم وأنت نائم دون أن تشعر، كذلك يجب أن تقلل من النشاط البدني في هذه الفترة.وعند أداء مناسك العمرة فى رمضان لا بد من إرتداء الجوارب القطنية حتى لا يحدث احمرار وتسلخ بالقدمين، ويفضل أداء مناسك العمرة في وقت عدم تواجد أشعة الشمس.ممارسة الرياضةووجهت مها بمنع ممارسة الرياضة خلال ساعات الصيام، وأفضل وقت لممارسة الرياضة هو بعد الإفطار بساعة أو ساعتين وقد تستبدل الرياضة بصلاة التراويح.