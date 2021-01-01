عمل كيكة البرتقال بخطوات بسيطة



كيكة البرتقال كيكة البرتقال



كيكة البرتقال من أصناف الكيك المميزة والتي يعشقها الكثيرين، خاصة الاطفال الصغار، مما يدفع الكثير من الامهات إلى شراءها، ولكن ليس بصفة مستمرة؛ حتى لا تتأثر الميزانية، في حين أنه يمكن عمل كيكة البرتقال في البيت بشكل مستمر، دون أن تتأثر الميزانية؛ لأن كيكة البرتقال من أصناف الكيك غير المكلفة، والتي يمكن عملها ف يالبيت بكل سهولة، والنتيجة مذهلة.



أسرار عمل كيكة البرتقالوتقدم الشيف نشوة منصور خبيرة الطهي؛ طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة اللذيذة، بخطوات بسيطة، وبتكاليف قليلة.



المقادير:

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250 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة200 جرام سكر (:كوب ألا ربع)4بيضات متوسطين بدرجة حرارة الغرفة250 جرام دقيق (كوبين ألا ربع / ربع كيلو )2ملعقة صغيرة بيكنج بودرملعقة كبيرة بشر برتقال ناعمباكو فانيلياعصير برتقالة فريش مصفى (120 ميللى،حوالى نصف كوب مش مليان )الطريقة:نسخن الفرن على 170 درجة، ونحضر صينية مربعة أو دائرية حسب الرغبة مقاس 24 وتدهن بالزبدة وتبطن بورق زبدة.ننخل الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح ويترك جانبا.نخفق الزبدة الطرية مع السكر 5 دقائق؛ حتى يصبح الخليط هش وكريمي وفاتح اللون.نضيف البيض تدريجيا، واحدة ونخفق حتى تختفى ثم نضيف الباقى وهكذا.نضيف بشر البرتقال والفانيليا، وعصير البرتقال ونخفق.نضيف الدقيق تدريجيا مع التقليب بخفة، حتى يختفى الدقيق.نصب العجينة فى الصينية، وتخبز حوالى 59 أو 55 دقيقة حتى تنضج، ونختبرها بعد مرور 40 دقيقة.بعد خروج الكيكة من الفرن تترك حتى تهدأ، ثم تقلب، وتقدم وبالهنا والشفا.كيكة البرتقال بالقشطةوتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة مميزة ومختلفة لعمل كيكة البرتقال بالقشطة، والتي ستبهر بطعمها كل أفراد أسرتك.المقادير:واحد ونصف معلقه كبيره بشر برتقالمعلقه صغيره فانيليا4/3 كوب زبده طريهعلبة قشطه نستلهكوب وربع سكر2/1 كوب عصير برتقال4 حبات بيضملعقه صغيره بيكنج بودرملعقه صغيره بيكنج صوداكوب و4/3 دقيق منخولطريقة التحضير:اخلطي البشر البرتقال والفانيليا والزبده وعلبة القشطه والسكر، وامزجيهم جيدا.اضيفي عصير البرتقال والبيض والبيكنج بودر والبيكنج صودا والدقيق، واخلطيهم جيدا حتي يمتزجوا.احضري قالب الكيك وصبي خليط كيكة البرتقال به، ثم ادخليه الفرن.يطهي في فرن متوسط الحرارة، لمدة 45 دقيقة.يقدم مزين بالسكر البودرة وبشر البرتقال.