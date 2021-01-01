أبرزها علاج قرحة المعدة..فوائد الحلبة بالعسل الأسود



الحلبة بالعسل الأسود الحلبة بالعسل الأسود



الحلبة بالعسل الأسود من المشروبات التي تشتهر ببعض الفوائد، مثل فوائدها للمرأة المرضعة؛ فهي من المشروبات الشهيرة في إدرار اللبن للمرضعة، كما أن الحلبة بالعسل الأسود من المشروبات التي تشتهر بأنها تمنح الجسم الدفء والطاقة، إلا أن فوائد الحلبة بالعسل الاسود لا تتوقف عند هذا الحد، فهناك الكثير من الفوائد التي قد لا يعلمها الكثيرين.



فوائد الحلبة

وتشير دكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن فوائد الحلبة بالعسل الأسود للجسم عديدة، ولها تأثير في علاج العديد من الأمراض، والتي تستعرضها في السطور التالية.



لمرضى السكرى

من فوائد الحلبة أنها تقلل الكوليسترول في الدم، وجيدة لمرضى السكرى، وتساعد في السيطرة على معدلات السكر في الدم.

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للتدفئة في الشتاءمن المتعارف عليه أن من فوائد الحلبة أنها تبعث على الدفء في الشتاء، وذلك لأنها تحتوي على فيتامين "ك" والحديد وحمض الفوليك، وكلها مواد تساعد في زيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم، مما يزيد من حرارة الجسم ويساعد على إبقاء الجسم دافئا في الشتاء.لعلاج قرحة المعدةمن فوائد الحلبة؛ أنه شرب كوبين من الحلبة كل يوم، يمكن أن يعالج قرحة المعدة، ويعمل على تقوية بطانة المعدة مما يسرع من عملية الشفاء.لعلاج النحافةتعتبر الحلبة من المشروبات الغنية بالزيوت التي تزيد الوزن بسرعة، ولتحقيق أعلى استفادة يفضل نقعها من الصباح حتى اليوم التالي، قبل تناولها بالطريقة التقليدية.فالحلبة من الأعشاب التي يمكنها أن تعالج النحافة، وتزيد الوزن، في حالة تناولها مطحونة بالسمن، فهي تمد الجسم بالطاقة والدفء، كما أن سعراتها الحرارية عالية، إلى جانب قيمتها الغذائية.تقوية الذاكرةتناولك أوراق الحلبة بشكل منتظم يزيد من قوة الذاكرة، وهي من أهم فوائد الحلبة للجسم.تسهيل الولادةالحلبة تزيد من تقلصات الرحم، مما يجعلها تعمل على تسهيل عملية الولادة، لكن لا ينبغي أن يتم تناولها بكميات كبيرة لأنها يمكن أن تسبب تقلصات قبل الأوان، الأمر الذي قد يتسبب في الإجهاض.زيادة الحليب في الأمهات المرضعاتأظهرت الأبحاث أن من فوائد الحلبة أنها تزيد من إنتاج الحليب في المرضعات.تجميل البشرةمن فوائد الحلبة أنها تعالج البثور، والرؤوس السوداء والتجاعيد، من خلال غلي بذور الحلبة في الماء ويغسل بها الوجه يوميا، حتى تختفي كل مشاكل البشرة.بعد انقطاع الطمثلها تأثير كبير في تحسين المزاج والتقليل من الهبات الساخنة التي تواجه المرأة خلال انقطاع الطمث، كذلك من فوائد الحلبة أنها تعالج التهاب الشعب الهوائية، والربو، وآلام الطمث.فوائد زيت اللوز الحلو.. أهمها حماية البشرة من الحبوب والتجاعيد المبكرةتعتبر عجينة الحلبة من أفضل وسائل علاج التهابات الجلد والحروق والاكزيما، ويمكن عملها بطحن ملعقة كبيرة من بذور الحلبة، وخلطها بالماء الدافئ لإعداد عجينة، وتوضع على الجزء المصاب ويتم تغطيتها بقطعة قماش أو شاش نظيفة ومعقمة.