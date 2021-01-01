طرق العلاج وأسباب تساقط الرموش



أسباب تساقط الرموش أسباب تساقط الرموش



تشكو بعض النساء من تساقط الرموش، مما يعطي مظهرا غير محببا، ويدفع الكثيرات إلى استخدام الماسكرا، وأحيانا تلجأ الكثيرات إلى زراعة الرموش، إلا أنه لابد من معرفة أسباب تساقط الرموش، حتى يمكن علاجها بشكل طبيعي إن أمكن.



وتشير خبيرة علوم الشعر والبشرة غادة البربير، إلى أن الرموش تحتوى على أعصاب حسية قوية تجعلها قادرة على اكتشاف أي عوامل ضارة كما أنها تقوم باستجابات وقائية مناسبة للعين، فالرموش عبارة عن هياكل تشريحية، وهذه الهياكل هامة للعين، حيث تحمي الرموش العين من دخول أي جسيمات إليها، كما أنها تحد من دخول المياه والرياح، ولابد من معرفة أنه أمرًا طبيعيًا فقدان رمش إلى خمس رموش يوميًا، ولكن فقدان أكثر من ذلك قد يدل على وجود مشكلة صحية.



تضيف غادة، أن للرموش دورة حياة طبيعية، وتستمر دورة حياه الرموش من شهر الى خمسه شهور، حيث تتساقط وتستبدل نفسها.

قد يعجبك أيضا...

وتنقسم دورة الرموش الى ثلاث مراحلمرحلة النمو لدى الرمش، وتستمر هذه المرحلة عادةً مدة 4 - 10 أسابيع.مرحلة التراجع في هذه المرحلة يتوقف الرمش عن النمو وتبدأ بصيلة الرمش بالانكماش.المرحلة الأخيرة هي مرحلة الراحة من حياة الرمش، حيث في نهايتها يسقط الرمش.أسباب تساقط الرموشوتستعرض خبيرة علوم الشعر والبشرة، في السطور التالية، أهم أسباب تساقط الرموش.الاستعمال الخاطئ لأدوات التجميلترك مكياج العيون لفترة طويلة، والاستخدام الخاطئ للمسكارا أو الرموش الاصطناعية بوضعهم لفترات طويلة وبصورة مستمرة، يمكن أن تضر الرموش الطبيعية وتسرع من تساقطها، وقد تؤدي وضع الماسكارا أثناء النوم إلى تساقط الرموش، كما من الممكن أن يكون لبعض الأشخاص حساسية تجاه الماسكارا أو الغراء المستخدم لوضع الرموش الاصطناعية، مما تؤثر سلبًا على الرموش وتجعلها تتساقط.الخضوع للعلاج الكيماويفهو من العلاجات المقترحة لعلاج السرطان، ومن المعروف أن العلاج الكيماوي من أبرز مسببات تساقط الشعر في كل من الرأس، الجسم، شعر الحواجب، والرموش أيضًا، فهو يؤثر على جميع الخلايا الموجودة في الجسم، ومنها خلايا بصيلات الشعر، حيث يؤدى الى فقدان شعر الرموش بالكامل، ولكن هذا التساقط مؤقتًا إلى حين الانتهاء من الخضوع للعلاج، إذ تبدأ الرموش بالنمو بعد إيقاف العلاج الكيماوي تعود الرموش للنمو من جديد.- فعند الخضوع للعلاج الإشعاعي لمنطقة الرأس يتسبب الخضوع للعلاج الإشعاعي في تساقط الشعر الجزئي أو الكلي، لكل من الحاجبين والرموش تساقط الشعر حول المنطقة التي يتم علاجها.قد يساهم استخدام بعض أنواع الأدوية إلى تساقط الرموشومن أبرزها:حقن توكسين البوتولينوم (حقن البوتوكس)، دواء الريتينويد (Retinoids)،دواء الأندروجين (Androgens)، الأدوية المضادة للاختلاج (Anticonvulsants)، الأدوية المضادة للتخثر (Anticoagulants).- إصابة الجفن بحرقيتم فيه حرق الرموش دون أن تتأثر البصيلة، وفي هذه الحالة تعود الرموش للنمو في غضون عدة أسابيع، وفي حالة أخرى من الحروق إن أصاب الحرق البصيلة وأدى إلى ضررها، قد لا تعود الرموش للنمو مرة أخرى.الإصابة بالتهاب الجفنعند انسداد الغدد الدهنية بالقرب من قاعدة الرموش نتيجة حدوث التهاب مزمن ومشكلات في بصيلات الرموش، مع التهاب الجفن لا تعمل الغدد الدهنية في الجفون بشكل صحيح، وقد يؤدي إلى احمرار الجفون والشعور بحكة فيها، ونتيجة لذلك تبدأ منابت الرموش بالتقشر وقد تتساقط أحيانًا، وهذا يؤدي إلى احمرار الجفون والحكة، ووقتها تبدأ الرموش في تكوين قشرة وتتساقط.الإصابة بأحد الاضطرابات النفسيةالتي تدفع الشخص المصاب القيام بنتف الشعر بشكل متكرر،وسحب رموشه بشكل خارج عن سيطرته،وتعد من أسباب تساقط الرموش.- الضغط العصبييؤدى القلق المستمر لتساقط الرموش، ففي بعض الحالات يقوم بعض الأشخاص الذين يعانون من زيادة التوتر بفرك عيونهم ورموشهم بقوة مما يؤدي إلى زيادة تساقط الرموش، وأيضًا قد يتسبب الإجهاد العاطفي في تساقط شعر الرموش، وهناك بعض الحالات التي تقوم بنتف شعر الرموش نتيجة اضطرابات عاطفية أو نفسية.في حالات نادرة يمكن أن يكون تساقط الرموش الموضعي أحد أعراض سرطان الجلد على الجفنن، كما يمكن أن يعيق السرطان نمو الرموش مما يؤدي إلى تساقطه وعدم نموه مجددًا.الالتهابات البكتيرية والفطرية من اسباب تساقط الرموش ولكنها أقل شيوعًا.- خلل هرموني يتعلق بالغدة الدرقيةفالغدة الدرقية فهى تتحكم في هرمونات الجسم نجد أنه قد تتسبب اضطراب الغدة الدرقية سواء في فرط نشاطها أو حتى في خمولها في تساقط الرموش والشعر بشكل عام، وعلى نمو الشعر والرموش، وفي حال علاج اختلال التوازن الهرموني هذا فستعود الرموش لنمو مجددً.- الإصابة بالأمراض المناعية الذاتيةمثل الإصابة بداء الثعلبة البقعية؛ الذي يعمل فيها الجهاز المناعي بشكل غير صحيح على مهاجمة بصيلات الشعر، متضمنًا بذلك بصيلات الرموش مما يؤدي إلى تساقط الرموش، والجدير بالذكر الى انه لا يوجد علاج لداء الثعلبة، إنما هناك علاج لتخفيف أعراضها.- نقص العناصر الغذائيةيؤدي نقص بعض العناصر الغذائية في الجسم إلى تساقط شعر الرموش، وتتضمن هذه العناصر الغذائية الزنك، أو الحديد، أو البيوتين.-أمراض المناعة الذاتيةمثل مرض الذئبة الذي يحدث عند مهاجمة الجهاز المناعي لأنسجة الجسم وأعضائه المختلفة، عندما يصيب مرض الذئبة الجلد يضعف شعر الرموش، ويسبب تساقطها.وصفة طبيعية تساعد على إنبات الشعر وتوقيته من الجذورأفضل طرق لعلاج قشرة الشعر بشكل نهائىعلاج تساقط الرموشوتؤكد غادة البربير، أنه يمكن علاج تساقط الرموش، بعدة طرق، وحسب الحالة وسبب التساقط، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.اذا كان السبب هو الاستخدام الخاطئ المكياج وأدواته؛ فإن الاطلاع على الطريقة الصحيحة لاستخدام المكياج وأدواته بشكل صحيح يساعدك على تجنب فقدان الرموش.اتباع حمية غذائية صحية؛ فيجب إضافة عناصر متعددة الى نظامك الغذائى ليحتوى على فيتامين ج، وفيتامين د، وفيتامين ب، والزنك، والحديد قد يساعد في نمو الرموش بعد تساقطها بسبب حدوث النقص فيهم.نصائح للوقاية من تساقط الرموشممنوع استخدام الأدوات التي تعمل على سحب الرموش، والتي تؤدي إلى تلف بصيلات الشعر، وننصحك ايضا بعدم فرك العين بخشونة حيث يجب أن تكون لطيفًا عند فرك العينين، حتى لا يتم فقدان شعر الرموش.العديد من حالات تساقط الرموش يكون سببها فرط نمو البكتيريا حول الجفون، لذلك ننصحك بغسل وجهك وعينيك بانتظام.غسل مكياج العيون بطريقة لطيفة للغاية كل ليلة، وتجنبي وضع المكياج خاصة إذا كانت رموشك تتساقط دون مبرر، حيث من الممكن أن يكون السبب هو المكياج المستخدم على العين.يجب الانتباه لمستويات التوتر، ومحاولة الامتناع عن الفرك الزائد في العين.يجب دائمًا عند التعرض لأي ضغط عصبي أو زيادة في التوتر تجنب فرك العينين.يجب الاهتمام بنظافة الجفون باستمرار؛ حتى لا تصاب بعدوى بكتيرية.لا تستخدمى مكبس الرموش، واتركي رموشك على شكلها الطبيعي، حيث أن كبس الرموش المتكرر وبشكل غير صحيح قد يسبب تساقط الرموش.لمنع حدوث العدوى والحفاظ على صحة العينين والرموش، لا تضعي يدك على وجهك أو بالقرب من عينيك؛ كي لا تنتقل البكتيريا من يديك إلى بشرتك أو عينيك.بعض الحالات التى يجب فيها استشارة طبيب مختص على الفور:اذا فقدتى الرموش في كلا الجفنين.ان وجد مشكلات في الرؤية.فى حالة تساقط شعر الرأس والحاجب معا.إذا ظهرت هذه الأعراض: احمرار أو تقشير أو حكة فى الجلد