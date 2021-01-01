عادات خاطئة أثناء الصيام|فيديو



الصيام الصيام



حذر الدكتور هاني الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، من بعض العادات السيئة التي يقوم بها الأشخاص عادة عند الصيام، ومنها تناول السحور بكميات كبيرة ثم النوم بعد ذلك مباشرة، قائلا:"أنا بتسحر وأنام فمينعش أكل أكل كتير وأنام لذلك يجب تناول الأكل اللي يكون خفيف وميخلنيش أعطش بالنهار".



وأضاف الناظر خلال لقاء له على فضائية ten، أنه يمكن الاعتماد على تناول الزبادي أو بعض الخضراوات مثل الخيار أثناء وجبة السحور والتركيز على المأكولات الخضراء، وألا يتم تناول كميات كبيرة من المياه، والصح أن يتم تناول المياه في الفترة بين الإفطار والسحور بمعدل كوب من المياه كل ساعة،:"لازم كل ساعة كوب مياه".



وتابع الناظر خلال اللقاء،:"فيه عادات غلط الناس بتعملها ياريت نبطلها، يعني مينفعش أول ما المدفع يضرب نجري نشرب كوب ماء بارد هذا غير صحيح لابد أن يتم كسر الصيام بالمشروبات الساخنة وليس مياه بادرة ونقلل من المخللات".

قد يعجبك أيضا...

ووجه الدكتور هاني الناظر، الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، رسالة للصائمين في شهر رمضان، طالبهم بتجنب الوقوع في 7 أخطاء عند الإفطار في شهر رمضان.ومن أهم هذه الأخطاء:- الإفطار علي المثلجات- الإكثار من تناول المخللات- الإكثار من تناول الحلويات- ضرورة الابتعاد عن المياه الغازية- على مرضى الكلى والضغط الابتعاد عن تناول العرقسوستجنب أخطاء الإفطار برمضانوكتب الدكتور هاني الناظر تدوينة على الفيس بوك "تجنب الوقوع في هذه الأخطاء عند الافطار في شهر رمضان… لا تبدأ الإفطار بشرب الماء البارد أو العصائر المثلجة… لا تكثر من تناول المخللات واستبدلها بالسلاطة الخضراء… لا تكثر من تناول الحلويات واستبدلها بالفاكهة…"وقال في نصائحه للصائمين "لا تستبدل الماء بالمشروبات الغازية والعصائر واكثر من شرب المياه بين الافطار والسحور… لا تتناول العرقسوس اذا كنت مصاب بالضغط أو تعاني من مشاكل في الكلي.. لا تتناول الكركديه اذا كنت تعاني من هبوط في الضغط..لا تنام مباشرة بعد تناول الافطار او السحور.. وكل عام وحضراتكم بخير وامان".اقتراب شهر رمضانيذكر أن دار الإفتاء المصرية أعلنت موعد استطلاع هلال شهر رمضان، مؤكدة أنه بقيت 7 أيام على استطلاع هلال شهر رمضان المبارك، وحددت أنه سيتم استطلاع هلال شهر رمضان يوم الجمعة الموافق الأول من إبريل 2022.