أسباب الإصابة بعرق النسا وطرق العلاج



عرق النسا عرق النسا



يعاني البعض من آلام شديدة ومستمرة في منطقة الظهر والأقدام، وقد لا يعلم البعض أنهم يعانوا من عرق النسا، وهو نوع شائع من الألم الذي يصيب العصب الوركي، ويسبب ألما شديدا في منطقة الظهر والرجلين، وكثيرا ما يتركز عرق النسا في الرجل اليسرى، ويقال أن هذا الألم أو المرض أطلق عليه عرق النسا لأنه ينسي ما سواه، وينتج هذا الألم عن تهيج أو ضغط شديد على العصب الوركي، ويعتبر هذا العصب هو الأطول في جسم الانسان.



أعراض عرق النسا



ويشير دكتور بول ريس ديفيز استشاري أمراض العمود الفقري الأمريكي، إلى أنه عندما يشكو البعض من الشعور المتكرر بألم شديد في ساق واحدة، مع امتداد هذا الألم بطول الساق، بداية من أسفل الظهر إلى أصابع القدم، مع الشعور من وقت لآخر بتنميل في الأطراف، فهو إذن يعاني من مرض عرق النسا، والذي عادة ما يرتبط هذا الألم بالتعرض للإرهاق الشديد، والوقوف لوقت طويل، مع عدم تأثير المسكنات في تخليص المصاب من هذا الألم.

يضيف دكتور بول، أن الإصابة بـ"العصب الوركي"، والمعروف باسم "عرق النسا" يسبب آلام تبدأ من نهاية الظهر وتمتد لتشمل الساق بأكمله، وحتى أطراف القدم، كما أنه يسبب التنميل في الأطراف، وفي معظم الأحيان يكون في قدم واحدة فقط، وسببه هو خروج أو انتفاخ جزئين من الفقرات القطنية الأخيرة من العمود الفقري، مما يسبب لهذه الأجزاء التهابا وألما نتيجة ضغط العمود الفقري عليهم.

قد يعجبك أيضا...

أسباب الإصابة بمرض عرق النساوعن أسباب الإصابة بمرض عرق النسا، يشير دكتور بول إلى أن السبب في الإصابة بذلك الألم المبرح هو التحميل الزائد المتكرر على أعصاب الظهر، وكذلك السقوط المفاجئ.علاج عرق النسايضيف دكتور بول أن علاج إصابة العصب الوركي تتم بالعديد من الطرق كمضادات الالتهابات، وجلسات العلاج الطبيعي مع الراحة التامة، وهي أصل علاجات التهاب الأعصاب، كذلك التحفيز الكهربائي لتقليل الأعراض العصبية، وهناك بعض الحالات التي تتطلب التدخل الجراحي.