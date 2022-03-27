هيئة الأرصاد الجوية: ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع المقبل



ارتفاع درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة





كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة والتي تقترب من الأربعينيات.



وجاءت كالتالى:

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القاهرة الكبرىدرجة الحرارة العظمى: 32:23درجة الحرارة الصغرى: 11:14السواحل الشماليةدرجة الحرارة العظمى: 19:28درجة الحرارة الصغرى: 15:12الصعيددرجة الحرارة العظمى: 27:39درجة الحرارة الصغرى: 10:16جنوب سيناءدرجة الحرارة العظمى: 26:34درجة الحرارة الصغرى: 19:16طقس الغدأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد حيث يسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا.ويكون هناك شبورة مائية كثيفة أحيانًا فى الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ووسط سيناء.ويسود طقس غائم جزئيًّا على كافة الأنحاء، مشمس على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.وتنشط الرياح على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.طقس القاهرةوقالت الهيئة: إنه من المتوقع أن يسود طقس دافئا على القاهرة الكبرى الوجه البحري نهارًا شديد البرودة ليلا.كما توقعت أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية وعلى السواحل الشرقية، نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل البحرالأحمر.وتوقعت أيضًا أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، برج العرب، الحمام".ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".الساحل الشمالي الشرقي: "بورسعيد، العريش، رفح".شبورة مائية كثيفة.. الأرصاد تحذر من طقس الغدحالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد 27-03-2022 في المنوفيةوفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقَّعة:القاهرة الصغرى 11 والعظمى 23الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 19طنطا الصغرى 11 والعظمى 23شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 23دمنهور الصغرى 12 والعظمى 22بلطيم الصغرى 11 العظمى 19مطروح الصغرى 12 والعظمى 18السلوم الصغرى 09 والعظمى 19سيوة الصغرى 09 والعظمى 23بورسعيد الصغرى 11 العظمى 19دمياط الصغرى 11 والعظمى 18الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 23المنصورة الصغرى 11 والعظمى 23الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 23السويس الصغرى 11 والعظمى 23العريش الصغرى 10 والعظمى 19رفح الصغرى 09 والعظمى 19رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 22نخل الصغرى 06 العظمى 21نويبع الصغرى 14 والعظمى 24طابا الصغرى 13 والعظمى 21كاترين الصغرى 03 والعظمى 17الطور الصغرى 14 والعظمى 24شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 26الغردقة الصغرى 14 والعظمى 25مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 24الفيوم الصغرى 10 والعظمى 24بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 24المنيا الصغرى 09 والعظمى 24أسيوط الصغرى 11 والعظمى 25سوهاج الصغرى 12 والعظمى 27قنا الصغرى 12 والعظمى 28الأقصر الصغرى 13 والعظمى 29أسوان الصغرى 14 والعظمى 30أبوسمبل الصغرى 14 والعظمى 29الوادى الجديد الصغرى 12 والعظمى 27شلاتين الصغرى 14 والعظمى 28أبو رماد الصغرى 14 والعظمى 28حلايب الصغرى 15 والعظمى 24رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 24