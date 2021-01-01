تفاصيل مأساوية من أوكرانيا..وفاة أول مصري

كشف مصدر دبلوماسي مصري مطلع في حديث خاص لسكاي نيوز عربية، وفاة أول مواطن مصري في ماريوبول، جنوب شرق أوكرانيا، المحاصرة من قبل القوات الروسية، وإحدى أكثر ساحات المعارك سخونة منذ بداية الحرب التي دخلت أسبوعها الخامس.
وقال المصدر الدبلوماسي إنه تم السبت تأكيد وفاة أول مواطن مصري، يدعى يحيي حسن حامد، من مواليد 1988 بمدينة ميت غمر بالدقهلية.
وتحدث المصدر لسكاي نيوز عربية عن ملابسات وظروف مقتله، قائلا إن "المصري الذي لقى مصرعه كان يختبئ بأحد الملاجئ بمدينة ماريوبول، بصحبه زوجته وابنه وحماته، وأثناء خروجه لشراء طعام لأسرته، كان هناك قصف على المنطقة، وسقطت إحدى القنابل بجواره، وتوفي على الفور".
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