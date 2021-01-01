فيديو استسلام جنود أوكرانيين قرب كييف

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استسلام جنود أوكرانيين


نشرت وزارة الدفاع الروسية، السبت، شريط فيديو يظهر ما قالت إنهم 61 عسكريا أوكرانيا استسلموا قرب العاصمة كييف.

وقالت الدفاع الروسية إن العسكريين الأوكرانيين استسلموا في منطقة نيكولايفكا، إحدى ضواحي كييف.

وأكدت أن نصف العسكريين الذين "استسلموا طواعية" للجيش الروسي، يحملون رتبا عالية في جيش أوكرانيا.

وذكرت أن هؤلاء الجنود قرروا إلقاء السلاح، بسبب النقص الحاد في العتاد والذخيرة وحتى الطعام.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه جرى نقل الجنود المستسلمين إلى خارج منطقة القتال، حيث جرى تقديم الرعاية الصحية والطعام لهم.

وأظهر الفيديو جنودا روس وهم يوثقون أيدي الجنود الأوكرانيين المصطفين بالأصفاد.

https://www.skynewsarabia.com/world/1510370-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%94%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81

المصدر: skynewsarabia

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