العدسة الجديدة Lensbaby Soft Focus II Optic..التقط صوراً فوتوغرافية من عالم آخر باستخدام



العدسة الجديدة Lensbaby Soft Focus II Optic العدسة الجديدة Lensbaby Soft Focus II Optic

أعلنت شركة Lensbaby للتو عن Lensbaby Soft Focus II Optic – وهو تحديث طال انتظاره لواحد من أقدم البصريات وأكثرها طلبًا.



في حين أن هناك عددًا قليلاً من عدسات التركيز اللينة في السوق ، بما في ذلك Lensbaby Velvet 28 الخاصة بالشركة المصنعة ، فإن Lensbaby Soft Focus II Optic يختلف من حيث أنه جزء من Optic Swap System – مما يعني أنه وحدة يمكن إضافتها إلى أجسام العدسة مثل Lensbaby Spark و Composer و Composer II. (بمعنى آخر ، هذا هو ليس عدسة قائمة بذاتها.)



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تحسينًا على الإصدار الأصلي من Optic ، يتميز Soft Focus II الآن بفتحة ذات 12 شفرة ، مع نطاق من f / 2.5 إلى f / 22 (وهو متوافق أيضًا مع نظام قرص الفتحة المغناطيسية من Lensbaby). كما تتوقع ، فهو تصميم يدوي بالكامل.ما هو مهم أن نلاحظه حول عدسات التركيز اللينة والبصريات هو أنها تفعل ذلك ليس إنشاء صورة خارج نطاق التركيز ؛ بدلاً من ذلك ، فإنهم يقدمون صورة انطباعية تحتفظ بتفاصيل دقيقة تحت التعتيم والتشويش المميزين. تحقق من الصور النموذجية أدناه.وكلما كان الفتح على نطاق أوسع ، كلما أصبحت هذه الخصائص أكثر وضوحًا. تتناسب التأثيرات بشكل جيد مع لوحات الباستيل الناعمة ، والصور الشخصية الأثيرية ، والمناظر الطبيعية الحالمة واللقطات المقربة الإبداعية – وكل ذلك أصبح ممكنًا بفضل الطول البؤري لـ Soft Focus II البالغ 50 مم.ومع ذلك ، من خلال إيقاف الفتحة إلى f / 8 وأقل ، تتوقف تأثيرات Optic عن عرض هذه الخصائص وتبدأ في تقديم أداء حدة أكثر تقليدية ، مع صور حادة مركزيًا لها حواف خارج التركيز عند استخدامها على مستشعرات 35 مم وفيلم (هذه الحافة تأثير الإطار أقل وضوحًا عند استخدامه على مستشعرات APS-C و Micro Four Thirds).يتوفر Lensbaby Soft Focus II Optic مسبقًا مقابل 179.95 دولارًا / 169.00 جنيهًا إسترلينيًا (حوالي 246.41 دولارًا أستراليًا).