العدسة الجديدة Lensbaby Soft Focus II Optic..التقط صوراً فوتوغرافية من عالم آخر باستخدام

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صورة الخبر: العدسة الجديدة Lensbaby Soft Focus II Optic
العدسة الجديدة Lensbaby Soft Focus II Optic

أعلنت شركة Lensbaby للتو عن Lensbaby Soft Focus II Optic – وهو تحديث طال انتظاره لواحد من أقدم البصريات وأكثرها طلبًا.

في حين أن هناك عددًا قليلاً من عدسات التركيز اللينة في السوق ، بما في ذلك Lensbaby Velvet 28 الخاصة بالشركة المصنعة ، فإن Lensbaby Soft Focus II Optic يختلف من حيث أنه جزء من Optic Swap System – مما يعني أنه وحدة يمكن إضافتها إلى أجسام العدسة مثل Lensbaby Spark و Composer و Composer II. (بمعنى آخر ، هذا هو ليس عدسة قائمة بذاتها.)

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تحسينًا على الإصدار الأصلي من Optic ، يتميز Soft Focus II الآن بفتحة ذات 12 شفرة ، مع نطاق من f / 2.5 إلى f / 22 (وهو متوافق أيضًا مع نظام قرص الفتحة المغناطيسية من Lensbaby). كما تتوقع ، فهو تصميم يدوي بالكامل.

ما هو مهم أن نلاحظه حول عدسات التركيز اللينة والبصريات هو أنها تفعل ذلك ليس إنشاء صورة خارج نطاق التركيز ؛ بدلاً من ذلك ، فإنهم يقدمون صورة انطباعية تحتفظ بتفاصيل دقيقة تحت التعتيم والتشويش المميزين. تحقق من الصور النموذجية أدناه.

وكلما كان الفتح على نطاق أوسع ، كلما أصبحت هذه الخصائص أكثر وضوحًا. تتناسب التأثيرات بشكل جيد مع لوحات الباستيل الناعمة ، والصور الشخصية الأثيرية ، والمناظر الطبيعية الحالمة واللقطات المقربة الإبداعية – وكل ذلك أصبح ممكنًا بفضل الطول البؤري لـ Soft Focus II البالغ 50 مم.

ومع ذلك ، من خلال إيقاف الفتحة إلى f / 8 وأقل ، تتوقف تأثيرات Optic عن عرض هذه الخصائص وتبدأ في تقديم أداء حدة أكثر تقليدية ، مع صور حادة مركزيًا لها حواف خارج التركيز عند استخدامها على مستشعرات 35 مم وفيلم (هذه الحافة تأثير الإطار أقل وضوحًا عند استخدامه على مستشعرات APS-C و Micro Four Thirds).
يتوفر Lensbaby Soft Focus II Optic مسبقًا مقابل 179.95 دولارًا / 169.00 جنيهًا إسترلينيًا (حوالي 246.41 دولارًا أستراليًا).

المصدر: مجتمع التقنيه

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