في 2023 ابل تستعد لإطلاق جهاز MacBook Air بحجم 15 إنش



MacBook Air MacBook Air

أكدت أحدث التقارير على خطط عملاق التكنولوجيا ابل لإطلاق جهاز MacBook Air بحجم 15 إنش في 2023.



أشارت التسريبات السابقة إلى أن ابل تستعد لإطلاق جهاز MacBook Air هذا العام بحجم 12 إنش، وفي تقرير جديد جاء من DSCC كُشِف عن خطط الشركة لإطلاق إصدار بحجم أكبر في العام المقبل.



ولقد أشار التقرير إلى أن ابل تخطط أيضاً لإطلاق إصدار جديد من أجهزة الآيباد والذي يأتي بحجم أكبر من الإصدار الحالي المميز بحجم 10.2 إنش.

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من جانب أخر كانت التسريبات سابقاً قد أشارت إلى أن ابل تعمل على تطوير MacBook Air بحجم 15 إنش، حيث كانت بداية هذه التفاصيل في 2008 وذلك خلال النزاع القضائي بين ابل وEpic Games، إلا أن ابل قدمت MacBook Air بحجم 13 إنش فقط.يذكر أن تطوير جهاز MacBook Air بحجم 15 إنش هو إضافة جيدة لأجهزة MacBook Pro التي تتوفر في الأسواق بحجم 14 و16 إنش.