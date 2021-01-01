في 2023 ابل تستعد لإطلاق جهاز MacBook Air بحجم 15 إنش

أكدت أحدث التقارير على خطط عملاق التكنولوجيا ابل لإطلاق جهاز MacBook Air بحجم 15 إنش في 2023.
أشارت التسريبات السابقة إلى أن ابل تستعد لإطلاق جهاز MacBook Air هذا العام بحجم 12 إنش، وفي تقرير جديد جاء من DSCC كُشِف عن خطط الشركة لإطلاق إصدار بحجم أكبر في العام المقبل.
ولقد أشار التقرير إلى أن ابل تخطط أيضاً لإطلاق إصدار جديد من أجهزة الآيباد والذي يأتي بحجم أكبر من الإصدار الحالي المميز بحجم 10.2 إنش.
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