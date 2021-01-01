في شهر مايو كوالكوم تخطط للإعلان عن رقاقة Snapdragon 8 Gen 1 Plus

بدأت الشركات المصنعة في إختبار رقاقة كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1 Plus، ولقد أشارت أحدث التسريبات إلى أن الرقاقة قد يُكشف عنها رسمياً في حدث يعقد خلال شهر مايو المقبل.
تستعد شركة كوالكوم لإطلاق الترقية الجديدة لرقاقة Snapdragon 8 Gen 1 الحالية، والتي تأتي بعملية تصنيع TSMC وترتكز على دقة تصنيع 4 نانومتر.
وتشير أحدث التوقعات إلى أن الرقاقة الجديد يكشف عنها رسمياً خلال شهر مايو، على أن تتوفر في شهر يونيو للشركات المصنعة للهاتف.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!