في شهر مايو كوالكوم تخطط للإعلان عن رقاقة Snapdragon 8 Gen 1 Plus

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صورة الخبر: Snapdragon 8 Gen 1 Plus
Snapdragon 8 Gen 1 Plus

بدأت الشركات المصنعة في إختبار رقاقة كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1 Plus، ولقد أشارت أحدث التسريبات إلى أن الرقاقة قد يُكشف عنها رسمياً في حدث يعقد خلال شهر مايو المقبل.

تستعد شركة كوالكوم لإطلاق الترقية الجديدة لرقاقة Snapdragon 8 Gen 1 الحالية، والتي تأتي بعملية تصنيع TSMC وترتكز على دقة تصنيع 4 نانومتر.

وتشير أحدث التوقعات إلى أن الرقاقة الجديد يكشف عنها رسمياً خلال شهر مايو، على أن تتوفر في شهر يونيو للشركات المصنعة للهاتف.

أيضاً من المقرر أن تدعم رقاقة Snapdragon 8 Gen 1 Plus عدد من الهواتف الذكية التي تنطلق في النصف الثاني من 2022، والتي تتضمن هواتف وان بلس، وشاومي، ولينوفو، وأيضاً موتورولا.

ولقد سجلت رقاقة Snapdragon 8 Gen 1 الحالية بنموذج رقم “SM8450” بينما تأتي الترقية الجديدة Snapdragon 8 Gen 1 Plus بنموذج رقم”SM8475?، ومن المقرر أن تقدم كوالكوم الجيل الجديد من سلسلة رقاقات 7 خلال نفس الفترة تقريباً.

المصدر: بوابه المتميز

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