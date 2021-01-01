روسيا تطور الحواسب المحمولة بمكونات محلية يصعب اختراقه

أعلنت وسائل إعلام روسية أن الخبراء في مدينة أومسك الروسية تمكنوا من صنع نموذج جديد من الحواسب المحمولة التي توفر حماية عالية جدا للبيانات، وفقا لتقرير RT .
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الكمبيوتر الجديد BITBLAZE Titan الذي بدأت مرحلة إنتاجه التسلسلي جهّز بمكونات روسية الصنع بما فيها اللوحة الأم وأقراص التخزين الداخلية من نوع SSD وأنظمة تبريد المعالج.
وسيضمن الجهاز حماية ممتازة للبيانات كما سيصعب اختراقه كونه مجهزا بأنظمة تشغيل مطورة وأنظمة تشغيل Linux بنسخ Alt و Astra.
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