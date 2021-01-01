روسيا تطور الحواسب المحمولة بمكونات محلية يصعب اختراقه

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أعلنت وسائل إعلام روسية أن الخبراء في مدينة أومسك الروسية تمكنوا من صنع نموذج جديد من الحواسب المحمولة التي توفر حماية عالية جدا للبيانات، وفقا لتقرير RT .



وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الكمبيوتر الجديد BITBLAZE Titan الذي بدأت مرحلة إنتاجه التسلسلي جهّز بمكونات روسية الصنع بما فيها اللوحة الأم وأقراص التخزين الداخلية من نوع SSD وأنظمة تبريد المعالج.



وسيضمن الجهاز حماية ممتازة للبيانات كما سيصعب اختراقه كونه مجهزا بأنظمة تشغيل مطورة وأنظمة تشغيل Linux بنسخ Alt و Astra.

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وسيحصل هذا الجهاز أيضا على معالجات Baikal-M الروسية الصنع المجهزة بثماني أنوية والمصممة لتوفير تشفيرا عاليا للبيانات أيضا.وأشار مطورو BITBLAZE Titan إلى أنهم بدأوا بالعمل على تطوير مكونات هذا الجهاز منذ أكثر من عام، وما زالوا يطورون تقنياته لتوفر أداء أفضل، وصمموا الحاسب ليكون مناسبا للعمل بشكل رئيسي في المؤسسات الحكومية الروسية ومع الهيئات المهتمة بالعمل الآمن عبر الإنترنتوتجدر الإشارة إلى أن معالجات Baikal-M الروسية جهّزت بأنوية يصل ترددها إلى 1.5 جيجاهيرتز، وصممت لتعمل مع مختلف أنواع الحواسب والأجهزة الإلكترونية بما فيها أجهزة الصراف الآلي المصرفية وكذلك الحواسب التي تستخدم في المنشآت الصناعية.