تشوق من فيفو لأول جهاز لوحي Vivo Pad وهاتفي X Note و X Fold



Vivo Pad Vivo Pad

أكدت شركة فيفو Vivo ، من خلال إعلانا تشويقيا شاركته على صفحتها الرسمية على موقع ويبو Weibo الصيني، على قرب إطلاق 3 أجهزة جديدة من إنتاجها تضم هاتفي Vivo X Note و Vivo X Fold، وأول جهاز لوحي للشركة Vivo Pad.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، نشرت صفحة المنتجات الذكية المخصصة لشركة فيفو، على موقع وسائل التواصل الاجتماعي الصيني صورا للجهاز اللوحي Vivo Pad، والذي سيوفر دعما لحامل لوحة مفاتيح مغناطيسية والقلم الالكتروني والذي سيكون أول ملحق للشركة من هذا النوع.



وسيحتوي تابلت فيفو Vivo Pad، على شاشة قياس 11 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز،تبلغ دقتها 2560×1600 بكسل، وكما سيحتوي على كاميرا مزدوجة في الخلف بدقة 13 + 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى فلاش LED صغير، إلى جانب ميكروفونين في الجانب العلوي الأيمن، بالإضافة إلى أربعة مكبرات صوت.

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ومن المحتمل أن تزود فيفو تابلت Vivo Pad بمعالج كوالكوم Snapdragon 870، وسيعمل بواجهة المستخدم Ocean OS مما يعني أن الجهاز اللوحي سيعمل بأحدث إصدارات نظام التشغيل أندرويد، وتشير التسريبا إلى الجهاز اللوحي سيحتوي على بطارية بسعة 8040 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 44 وات.وتشير التسريبات إلى أنه من المحتمل أن تعلن فيفو عن X Fold و X Note و Vivo Pad يوم الاثنين المقبل.مواصفات هاتف Vivo X Foldووفقا للتسريبات سيحتوي هاتف Vivo X Fold على شاشة من نوع OLED بقياس 6.53 بوصة، تدعم معدل تحديث 120هرتز ، وكما سيحتوي على شاشة داخلية قابلة للطي بقياس 8 بوصة من نوع OLED تبلغ دقتها +QHD.وسيعمل هاتف فيفو القابل للطي Vivo X Fold، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1 وسيحتوي الجزء الخلفي من الهاتف على كاميرا رباعية ستضم عدسات بدقة 50 + 48 + 12 + 8 ميجابكسل.مواصفات هاتف Vivo X Noteووفقا للتسريبات، سيأتي هاتف Vivo X Note بشاشة ضخمة بقياس 7 بوصة وبدقة +QHD من نوع AMOLED تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، تدعم ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفلها يعمل بالموجات الفوق صوتية.وسيتم تشغيل هاتف Vivo X Note بواسطة معالج كوالكوم الأحدثSnapdragon 8 Gen 1 ، وسيحزم بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80 وات.