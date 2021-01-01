رسميا أوبو تزيح الستار عن هاتف Oppo K10



Oppo K10 Oppo K10

بعد أيام قليلة، من الإعلان، عن الهاتف، Oppo A16e، قامت الآن، شركة أوبو، بالإعلان رسميا، عن الهاتف، Oppo K10، بسعر أقل من، 200 دولار، وبمواصفات جيدة للغاية، تتمثل في، أحد معالجات، Qualcomm الرائعة، التي تدعم، شبكات الجيل الرابع 4G، وشاشة بشكل الثقب، تدعم معدل تحديث، يبلغ 90 هرتز، وبطارية تدعم، شحنا سريعا قويا، وكاميرات خلفية جيدة، ولكنها تدعم، تصوير فيديو، بجودة FHD+ فقط، بالإضافة إلى، مزيد من، المواصفات الرائعة، التي سنتعرف عليها، خلال السطور القادمة، وفيما يلي، سعر ومواصفات الهاتف Oppo K10، مع المميزات، والعيوب.



مواصفات هاتف أوبو كي 10

موعد الإعلان والإطلاق: تم الإعلان، عن هذا الهاتف، يوم 23 مارس، وسيتم طرحه للبيع، بشكل رسمي، في الهند، يوم 29 مارس، وسيصل إلى الدول الأخرى، خلال شهر أبريل،



أبعاد الهاتف: يصل هاتف Oppo K10، بارتفاع يبلغ، 164.4 ملم، وعرض يبلغ، 75.7 ملم، وبسمك يبلغ، 8.4 ملم، وبوزن خفيف، يصل إلى، 189 جراما.

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الشبكة: قدمت أوبو، هاتفها الجديد، مع شبكات اتصال، حتى الجيل الرابع 4G، واتصال Wi-Fi 5 (ac)، بالإضافة إلى، 3 فتحات، Nano-SIM، 2 من أجل، شرائح اتصال، و1 من أجل، بطاقة الذاكرة الخارجية.الشاشة: هذا الهاتف، مصمم حول، شاشة IPS LCD، بحجم 6.59 بوصة، وبدقة 2412×1080 بكسل، وبمعدل تحديث 90 هرتز، وبمعدل سطوع، يبلغ 600 شمعة، في البوصة.المعالج: وبخصوص المعالج، فهو Qualcomm Snapdragon 680 4G، الذي تم تصنيعه، بالاعتماد على، تكنولوجيا 6 نانومتر، والذي يتكون من، 4 أنوية Kryo 265 Gold، بسعة 2.65 جيجا هرتز، و4 أنوية Kryo 265 Silver، بسرعة 1.9 جيجا هرتز، كما أن، معالج رسوميات، المدرج مع، هاتف Oppo K10، يأتي من فئة، Adreno 610.الذاكرة: يتوفر هذا الهاتف، بإصدارين على، مستوى الذاكرة العشوائية، الإصدار الأول، يضم ذاكرة وصول عشوائية، بسعة 6 جيجا رام، مع ذاكرة تخزين داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، والإصدار الثاني، يضم 8 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت.نظام التشغيل: الهاتف Oppo K10، يعمل بنظام التشغيل، Android 11، وبواجهة المستخدم، ColorOS 11.1.الكاميرا الخلفية: الكاميرات الخلفية، التي يصل بها، هذا الهاتف الجديد، أوبو، تأتي بدقة، 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وبحجم مستشعر يبلغ 27 ملم، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، كما أنها، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وتدعم التقاط صور، بخاصية HDR، وpanorama.الكاميرا الأمامية: وعلاوة على ذلك، فإن هاتف Oppo K10، يحتوي على، كاميرا سيلفي، تأتي بمستشعر، حجمه 26 ملم، وبدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.البطارية: بطارية هذا الهاتف، غير قابلة للإزالة، وتأتي من نوع، ليثيوم بوليمر، وبسعة 5000 ملي أمبير، وتدعم تقنية، الشحن السريع، USB Power Delivery، بقوة 33 واط، كما أنها، تدعم الشحن العكسي.مميزات هاتف Oppo K10تصميم الشاشة جديد، بثقب صغير، موجود في أعلى الزاوية اليسار، والتصميم الخلفي، مختلف تماما، عن الجيل السابق، Oppo K9، وخامات تصنيعه، من البلاستيك، بالإضافة إلى أنه، مقاوم للغبار، ورذاذ الماء، بشهادة IP5X.معالج التشغيل، جيد للغاية، في هذه الفئة السعرية، ويقدم أداء أفضل، من جميع الهواتف، التي تصل، بسعر لا يتخطى، 200 دولار، حيث إنه، يستند على، الذاكرة العشوائية، التي تصل إلى، 8 جيجا رام، لتشغيل الألعاب، بمعدل فريمات عال.الشاشة ليست الأكبر، من بين المنافسين، ولكن جودتها عالية، ومعدل تحديثها عال، وسطوعها أفضل، من الهواتف المنافسة، وهذا يعني، أن شاشة الهاتف، Oppo K10، ستقدم تجربة رؤية ممتازة، حتى تحت، ضوء الشمس المباشر.يدعم تركيب، كارت ميموري، microSD، بجانب شريحتي اتصال 4G، في نفس الوقت، علما بأن الهاتف، يدعم زيادة المساحة التخزينية، بمقدار 256 جيجا بايت، إضافية.البطارية كبيرة جدا، وقادرة على، تشغيل الهاتف، لفترة طويلة، ويتم شحنها، في فترة قصيرة، بفضل تقنية الشحن السريع، التي تأتي، بقوة 33 واط، حيث يمكن، شحن 50%، من سعة البطارية، في 26 دقيقة فقط.يدعم فتح القفل، عن طريق، بصمات الأصابع، بفضل مستشعر البصمة، المدمج في زر التشغيل، ويدعم أيضا، فتح القفل، عن طريق الوجه، بفضل خاصية Face Unlock، مع دعم، مستشعرات التسارع، والتقارب، والبوصلة.الهاتف Oppo K10، يحتوي على، منفذ لسماعات الأذن 3.5 ملم، في الأسفل، ويدعم مكبرات الصوت.دقة الكاميرات الخلفية، والأمامية، عالية جدا، وتدعم العديد من، مميزات التصوير، غير الموجودة، في أي، هاتف منافس، بنفس السعر الرائع.منفذ الشحن، من النوع الحديث، ويأتي من فئة، USB Type?C 2.0، بدلا من، Micro USB، القديم.حجم الهاتف، Oppo K10، خفيف للغاية، وأبعاده رائعة، مما يسهل حمله، واستخدامه بيد واحدة.عيوب الجوالجودة تصوير الفيديوهات، ليست مناسبة، مع هذا الهاتف، وكنا نطمح، أن تكون 4K، بدلا من، FHD+، ولكن جودة FHD+، ما زالت مقبولة، لأن هذا الهاتف، غير موجه للمصورين.يعمل بنظام التشغيل القديم، وواجهة المستخدم القديمة، وذلك بالرغم من، وصول هواتف منافسة، في هذه الفئة السعرية، بنظام Android 12، وواجهة ColorOS 12.الواجهة الخلفية، معرض للخدش، والاتساخ بسهولة، بسبب قدومها، من البلاستيك، والشاشة معرضة، للكسر بسهولة، بسبب عدم وجود، طبقة حماية إضافية.الهاتف Oppo K10، لا يدعم، خاصية NFC، وأيضا لا يدعم، الراديو FM.لا يوجد، سوى إصدار وحيد، من الذاكرة الداخلية، ويأتي بسعة، 128 جيجا بايت، ولكن هذا، لا يعتبر عيبا مؤثرا، لأن الهاتف، يدعم تركيب، كارت ميموري، سعته تصل إلى، 256 جيجا بايت.مستشعر البصمة، المدمج في زر التشغيل، على الجانب، لا يقدم، السرعة المطلوبة.لا يدعم، لمبة إشعارات، ولا يوجد، ما يعوضها، بسبب عدم دعم الشاشة، لخاصية Always On Display.سعر الهاتف Oppo K10الهاتف Oppo K10، سيتوفر للشراء، بشكل رسمي، يوم 29 مارس، بسعر يبدأ من، 197 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 6 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت.وبسعر يصل إلى، 223 دولارا، للإصدار الذي يضم، 8 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت.