تسريب مواصفات الهاتف Realme C31



Realme C31 Realme C31

في شهر فبراير الماضي، كانت شركة ريلمي، قد أعلنت عن، الهاتف Realme C35، بسعر رخيص، والآن يبدو أن، الشركة تعمل، على هاتف أرخص، يدعى Realme C31، حيث ظهر اليوم، تسريب جديد، يكشف عن، الصور والمواصفات الرسمية، التي سيصل بها، هذا الهاتف القادم، ويشير إلى أنه، سيحتوي على، 3 كاميرات خلفية، وكاميرا أمامية، في ثقب، بشكل النوتش، وسيحتوي أيضا، على بطارية ضخمة، بسعة 5000 ملي أمبير، ومعالج ثماني النواة، بالإضافة إلى، ذاكرة داخلية، بسعة 64 جيجا بايت، قابلة للاتساع، حتى 512 جيجا بايت، وفي هذا المقال، دعونا نتعرف على، أبرز ما ورد، في هذا التسريب الجديد.



الهاتف Realme C31، سيصل بتصميم مشابه، لأخيه الأكبر، C35، ولكن مع، مواصفات أقل، حيث سيضم، شاشة IPS LCD، بحجم 6.5 بوصة، وبدقة 1600×720 بكسل، وبجودة HD+، والشاشة ستحتوي على، ثقب كاميرا أمامية، بشكل النوتش، في المنتصف، بدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 720 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، كما أن، هذا الهاتف، سيحتوي على، 3 كاميرات، في الخلف، الكاميرا الرئيسية، ستأتي بدقة، 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا الماكرو، ستأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، أما الكاميرا الثالثة، فهي المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، وستأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرات الخلفية، ستدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وستدعم أيضا، خاصية panorama، وHDR.



مواصفات الهاتف Realme C31

هذا الهاتف، سيصل بمعالج، ثماني النواة، من فئة، Unisoc Tiger T612، المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، بدلا من، معالج Tiger T616، الموجود في، هاتف Realme C35، مع العلم بأن، معالج التشغيل، للهاتف الجديد، سيتكون من، نواتين Cortex A75، بسرعة 1.8 جيجا هرتز، و6 أنوية Cortex A55، بسرعة 1.8 جيجا هرتز، وسيعتمد على، وحدة معالجة رسوميات، من فئة، Mali-G57، بالإضافة إلى أن، Realme C31، سيضم ذاكرة داخلية، بسعة 32، أو 64 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 3، أو 4 جيجا رام، وسيعمل بنظام التشغيل، Android 11، وبواجهة المستخدم، Realme UI 2.0.

قد يعجبك أيضا...

وبخصوص البطارية، ستأتي بسعة، 5000 ملي أمبير، ولم يتم تحديد، ما إذا كانت، ستدعم الشحن السريع، أم لا، وسيتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type C 2.0، أما بخصوص، المميزات الأخرى، فتتمثل في، مستشعر بصمة، مدمج في زر الباور، على الجانب، ومنفذ microSD مخصص، لزيادة المساحة التخزينية، وذلك حتى، يتمكن المستخدم، من تركيب، شريحتي اتصال 4G، من نوع، Nano-SIM، بجانب كارت ميموري، في نفس الوقت، كما أن، هاتف Realme C31، سيدعم مكبرات الصوت، ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، والراديو FM، وسيدعم أيضا، اتصال Wi-Fi 5 (ac)، وإصدار Bluetooth 5.0، مع دعم، نظام تحديد المواقع العالمي، GPS with A?GPS, GLONASS, GALILEO, BDS.مواصفات الهاتف Realme C31وهذه كانت جميع، مواصفات الهاتف Realme C31، التي حصلنا عليها، من خلال، التسريب الجديد، وننتظر ظهور، المزيد من التسريبات، خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل الإعلان الرسمي، المتوقع في، شهر أبريل، لذلك لا تنسوا، العودة إلينا، عندما تعلن الشركة، عن هذا الهاتف، لمعرفة سعر ومواصفات الهاتف Realme C31.