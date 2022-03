One UI 4.1 يصل للهاتف Galaxy A52 5G

Galaxy A52 5G Galaxy A52 5G

بعد أن حصل، الهاتف Galaxy A52 5G، تحديث، One UI 4، الذي يستند على، نظام التشغيل، Android 12، خلال شهر يناير الماضي، أعلنت الآن، شركة سامسونج، عن وصول، الإصدار الجديد، من واجهة المستخدم، One UI 4.1، إلى الهاتف، في بعض الدول الأوروبية، وسيصل تدريجيا، إلى جميع دول العالم، وسيجلب معه، تصحيح أمان أندرويد، لشهر مارس 2022، بالإضافة إلى، العديد من المميزات الإضافية، التي أدرجتها، الشركة الكورية، والتي ستحصل عليها، بعد تثبيت إصدار 4.1، من واجهة One UI، على جهاز، Galaxy A52 5G، الخاص بك.



ومن أهم المميزات، التي سيوفرها، تحديث One UI 4.1، ميزة توسيع، الذاكرة العشوائية، بسعة 2، أو 4، أو 6، أو 8 جيجا رام، وسيتم خصم، الذاكرة العشوائية المضافة، من ذاكرة التخزين الداخلية، وميزة Smart Widget، التي ستدعم، دمج عدة عناصر، من واجهة المستخدم، في عنصر واحد، والتنقل بين الأجهزة المختلفة، باستخدام إيماءة التمرير، حيث إن، هذه الميزة، ستكون متاحة، لأجهزة سطح المكتب، والأجهزة اللوحية، وهذا التحديث الفرعي الجديد، سيجلب معه، مزيدا من الخيارات، لسطوع الشاشة، كما موجود في، هواتف Samsung Galaxy S22، والذي سيساعد المستخدمين، على رؤية الشاشة، بجودة عالية، حتى تحت، ضوء الشمس المباشر، بالإضافة إلى أن، تحديث One UI 4.1، لن يصل، بتغييرات ملحوظة، على التصميم، ولكن سيكون هناك، تغييرات طفيفة، في ألوان أيقونات، تطبيقات النظام.



وعلاوة على ذلك، فإن هذا التحديث، سيوفر لك، أوضاع Camera Pro، التي تسمح، باستخدام الإعدادات اليدوية، للصور، والفيديوهات، مع كل الكاميرات، سواء كانت أمامية، أو خلفية، وسيتيح لك إمكانية، ضبط توازن، مكبرات الصوت، وسماعات الأذن، وسماعات الرأس، بشكل مستقل، ليتناسب مع ذوقك، وبغض النظر، عن المميزات، فتحديث One UI 4.1، الجديد للهاتف، Galaxy A52 5G، سيوفر إصلاح الأخطاء، الموجودة في، الإصدار السابق، وتحسين استقرار، الأجهزة التي ستحصل عليه.

وكانت شركة سامسونج، قد أعلنت عن، الهاتف Galaxy A52 5G، مع شاشة مثقوبة، من نوع، Super AMOLED، بحجم 6.5 بوصة، وبجودة FHD+، وبزجاج حماية، من فئة، Corning Gorilla Glass 5، وبمعدل تحديث، يبلغ 120 هرتز، وتدعم HDR10+، كما أن الهاتف، وصل مع، كاميرا أمامية، بدقة 32 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، و4 كاميرات خلفية، بدقة 64 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 12 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميراتين الماكرو، والمسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، والكاميرات الخلفية، والأمامية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.كما أن، معالج تشغيل، هذا الهاتف، ثماني النواة، ويأتي من فئة، Qualcomm Snapdragon 750G 5G، المصنوع بتكنولوجيا 8 نانومتر، ومعالج الرسوميات، يأتي من فئة، Adreno 619، بجانب ذاكرة تخزين داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، أو 256 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 6 جيجا رام، أو 8 جيجا رام، وعلاوة على ذلك، فإن هذا الهاتف، مقاوم للماء، والغبار، بشهادة IP67، (حتى 1 متر، لمدة 30 دقيقة)، ويحتوي على بطارية، بسعة 4500 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 25 واط.الهاتف Galaxy A52 5G، متوفر حاليا، للشراء من، متجر أمازون، والعديد من المتاجر، عبر الإنترنت، بسعر يبلغ حوالي، 345 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 6 جيجا رام، وبسعر يصل إلى، 475 دولارا، للإصدار الذي يضم، 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.