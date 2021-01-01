فيديو تشويقي من شيفرولية لإكوينوكس EV الكهربائية

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لإكوينوكس EV الكهربائية

أصدرت شفرولية إعلاناً تشويقياً جديداً لسيارة إكوينوكس EV الكهربائية بالكامل في فيديو يعرض بعض تفاصيل السيارة عن قرب.

من المقرر طرح سيارة السيارة بنهاية عام 2023، وستأتي إكوينوكس EV كسيارة رياضية في القطاع الذي تنافس فيه، مع نوفر فئة SS من السيارة للأداء والأناقة. ومن ناحية تقنية ستعتمد السيارة على قاعدة عجلات Ultium من جنرال موتورز مع مدى كهربائي لا يقل عن 483 كيلومتر.

يعتقد أن سعر السيارة الأساسي سيبدأ من 30,000 دولار أمريكي، مع ذلك يمكن أن تتغير الأسعار حين إطلاق السيارة.

المصدر: سعودى شفت

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