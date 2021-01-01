علاء السبع: الموزعون من حقهم زيادة السعر لأن «المصاريف زادت»

قال علاء السبع عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن عدد السيارات المخزنة في السوق المصري تكاد لا تذكر، مشيرا إلى أن جميعها لدى الموزعين وليس الوكلاء.
وأضاف في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر، ردا على استغلال بعض الموزعين لارتفاع الدولار وفرض أرباح خيالية تخطت الربع مليون في السيارة الواحدة، أن مصاريف المعارض زادت بالفعل وتم رفع الرواتب تماشيا مع توجهات الدولة، لكن هذه الأرقام مبالغ فيها جدا، مشيرا إلى أن الزيادة العادلة 1% فقط.
وقال عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار التي حدثت في 21 مارس الجاري تختلف بشكل كبير عن ما جرى خلال تعويم الجنيه في 2016، حيث إنه في عام 2016 كان هناك حالة ركود كبيرة في السوق ومخزون كبير لدى الوكلاء وكانت المشكلة فقط في السعر الجديد للدولار.
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