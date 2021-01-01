«جمارك تويوتا فورتشينر» 2020 شامل الضرائب..بدون مصاريف مخفية..



تويوتا فورتشينر تويوتا فورتشينر

قال مصدر بمصلحة الجمارك إن الرسوم الجمركية المستحقة على السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2020 تقدر بنحو مليون و350 الف جنيه تقريبا للفئه الأولي أما الفئه التانيه من نفس السيارة بتزيد في حدود 20 ألف جنيه بحسب الكماليات الموجودة بيها لافتا إلى أنه بيختلف سعر الرسوم بالزيادة أو الانخفاض بنسب بسيطة حسب سعر الشحن وقت نزول السيارة.



واوضح أن الرسوم شاملة ضريبة القيمة المضافه بنسبة 14 ?ورسم التنمية بنسبة 8.5? علما بأن السعة اللترية بها 2700 سي سي كما ان الرسوم الجمركية ستصبح 135? من قيمه السيارة.



كما تم خصم 15?من قيمة السيارة قبل حساب الرسوم الجمركية وذلك رسم استعمال السيارة وتقادم العمر تقدم تويوتا فورتشنر الشكل الجديد toyota fortuner 2021 في مصر في بمحركين الأول محرك 2700 سي سي بقوة 163 حصانا وعزم دوران 245 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، وهناك نسخة بمحرك 4000 سي سي بقوة 234 حصان وعزم دوران 376 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

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وتقدم تويوتا فورتشنر الشكل الجديد toyota fortuner 2021 في مصر في بمحركين الأول محرك 2700 سي سي بقوة 163 حصانا وعزم دوران 245 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، وهناك نسخة بمحرك 4000 سي سي بقوة 234 حصان وعزم دوران 376 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.تم طرح تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 في فئتين بنفس تجهيزات الأمان،وبتتضمن وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ووسادة هوائية لركبة السائق. بالإضافة لABSو نظام مساعد الفرامل BA، و نظام المساعدة على المرتفعات HA، ونظام الثبات الإلكتروني TSC.