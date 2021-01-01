بعد ارتفاع الدولار موقف الحاجزين بالسعر القديم في «إحلال السيارات» .. أول تعليق من المبادرة

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حالة جدل كبيرة في سوق السيارات منذ زيادة سعر الدولار، وتوقعات بزيادات كبيرة في أسعار السيارات خاصة مع قرار الكثير من الشركات وقف مبيعاتها وعقد اجتماعات لبحث التسعير الجديد للسيارات.



على جانب آخر كان للحاجزين في مبادرة إحلال السيارات نصيبا من الجدل خاصة ممن اقترب موعد تسلمهم سياراتهم، ويتساءلون هل سيتغير سعر السيارة.



يقول الدكتور طارق عوض المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات المتقادمة، إن هناك 11 شركة تمثل علامات عالمية مشتركة بالمبادرة بنحو 25 طرازا من السيارات يختار من بينها المواطن، لافتا إلى أن هذه الشركات تقوم بالتجميع المحلي ولكنها مرتبطة بالسوق العالمي.

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وأضاف في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر، إن المبادرة منذ إطلاقها تقدم السيارات بتيسيرات كبيرة جدا عن السوق وهي مستمرة على نهجها، لافتا إلى أن الاشتراك في المبادرة سواء كان من جانب الشركات أو من جانب المواطنين اختياري وليس فيه أي إجبار.وقال إن أي شركة تريد زيادة أسعارها تقوم بتقديم طلب موضح فيه أسباب الزيادة وتقوم المبادرة بدراسة هذه الأسباب، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على أن تكون الزيادة بحدود 10% في الأوقات الطبيعية.وأضاف أنه حتى هذه اللحظة لاتزال أسعار السيارات الموضحة على الموقع الإلكتروني للمبادرة هي المعمول بها ولم يطرأ عليها أي تغيير.وتابع إذا حان الدور على شخص وكان قدر حصل على موافقة الشركة والبنك الممول بسعر معين فإنه سيتسلم السيارة وفقا له، أما من لم يحص على الموافقة فإن سعر السيارة قد يتغير إذا طلبت الشركة ذلك.واختتم أن الشركات المصرية بحسها الوطني حريصة على تقديم أفضل سعر وأفضل تيسيرات من خلال المبادرة إيمانا بأهداف المبادرة.وقال الدكتور طارق عوض إنه في حال حدوث أي تغيير في أسعار السيارات المتاحة بالمبادرة سيتم الإعلان عن ذلك فورا.