في مصر الأوفر برايس يرتفع مجددا على موديل 2022 من MG6

MG6
بعد هبوطها بشكل تام لفترة قصيرة، شهدت الفترة الماضية ارتفاع جديد بقيمة الأوفر برايس المفروضة على سيارة MG6 (ام جي 6) موديل 2022، حيث تراوحت هذه القيمة من 5 إلى 15 ألف جنيه كقيمة إضافية على الأسعار الرسمية لفئات السيارة.
جدير بالذكر أن الأسعار الرسمية من الوكيل لفئات هذا الموديل من السيارة معلنة كالتالي:
- فئة كومفورت بسعر 335 ألف جنيه (يضاف 5000 جنيه أوفر برايس).
- فئة لكشري فرش داخلي أسود بسعر 350 ألف جنيه (يضاف 10 آلاف جنيه أوفر برايس).
- فئة لكشري فرش داخلي أحمر بسعر 355 ألف جنيه (يضاف 15
ألف جنيه أوفر برايس).
جدير بالذكر أن هذه الفئات تشترك في محرك واحد، وهو محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 1500 سي سي وقوته 169 حصان وعزمه 250 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).
وتضم التجهيزات المتاحة بالفئة الأولى من السيارة التالي:
- وسائد هوائية امامية.
- أنظمة المكابح ABS وEBD.
- نظام لثبات السيارة على المنحدرات.
- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.
- مصابيح هالوجين أمامية.
-سنسور خلفي.
- كاميرا خلفية.
- إطارات بأطواق (جنوط)رياضية 16 بوصة.
- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.
- تكييف هواء.
- نظام ترفيهي ومعلوماتي يعمل من خلال شاشة 8 بوصة باللمس.
- فرش داخلي من القماش.
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