في مصر الأوفر برايس يرتفع مجددا على موديل 2022 من MG6

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صورة الخبر: MG6
MG6

بعد هبوطها بشكل تام لفترة قصيرة، شهدت الفترة الماضية ارتفاع جديد بقيمة الأوفر برايس المفروضة على سيارة MG6 (ام جي 6) موديل 2022، حيث تراوحت هذه القيمة من 5 إلى 15 ألف جنيه كقيمة إضافية على الأسعار الرسمية لفئات السيارة.

جدير بالذكر أن الأسعار الرسمية من الوكيل لفئات هذا الموديل من السيارة معلنة كالتالي:

- فئة كومفورت بسعر 335 ألف جنيه (يضاف 5000 جنيه أوفر برايس).

- فئة لكشري فرش داخلي أسود بسعر 350 ألف جنيه (يضاف 10 آلاف جنيه أوفر برايس).

- فئة لكشري فرش داخلي أحمر بسعر 355 ألف جنيه (يضاف 15

ألف جنيه أوفر برايس).

جدير بالذكر أن هذه الفئات تشترك في محرك واحد، وهو محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 1500 سي سي وقوته 169 حصان وعزمه 250 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).
وتضم التجهيزات المتاحة بالفئة الأولى من السيارة التالي:

- وسائد هوائية امامية.

- أنظمة المكابح ABS وEBD.

- نظام لثبات السيارة على المنحدرات.

- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.

- مصابيح هالوجين أمامية.

-سنسور خلفي.

- كاميرا خلفية.

- إطارات بأطواق (جنوط)رياضية 16 بوصة.

- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.

- تكييف هواء.

- نظام ترفيهي ومعلوماتي يعمل من خلال شاشة 8 بوصة باللمس.

- فرش داخلي من القماش.

المصدر: التوكيل

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