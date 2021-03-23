سعر اليورو في مصر اليوم السبت 26 - 3 - 2022

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أسعار العملات

استقرت أسعار صرف اليورو اليوم السبت 26-3-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى القطاع المصرفي المصري، ويستعرض صدى البلد سعر اليورو في البنوك خلال السطور التالية:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصري
20.04 جنيه للشراء.
20.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصري
20.04 جنيه للشراء.
20.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
20.05 جنيه للشراء.
20.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
20.001 جنيه للشراء.
20.209 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
20.04 جنيه للشراء.
20.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
20.03 جنيه للشراء.
20.20 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
20.10 جنيه للشراء.
20.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك التنمية الصناعية
20.22 جنيه للشراء

20.45 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى بنك أبو ظبي التجاري
20.22 جنيه للشراء

20.45 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى بنك أبو ظبي الأول
20.22 جنيه للشراء.

20.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلي المتحد
20.23 جنيه للشراء.

20.47 جنيه للبيع.

المصدر: صدى البلد

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