سعر اليورو في مصر اليوم السبت 26 - 3 - 2022

استقرت أسعار صرف اليورو اليوم السبت 26-3-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى القطاع المصرفي المصري، ويستعرض صدى البلد سعر اليورو في البنوك خلال السطور التالية: سعر اليورو فى البنك المركزى المصري 20.04 جنيه للشراء. 20.19 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصري 20.04 جنيه للشراء. 20.24 جنيه للبيع.

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