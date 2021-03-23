آخر أسعار الدولار اليوم المعلنة فى جميع البنوك السبت 26 مارس 2022 فى مصر

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نستعرض فيما يلي آخر أسعار الدولار في مصر اليوم المعلنة في البنوك المصرية، وتقوم بعض البنوك بإعلان أسعار العملات الأجنبية ومن بينها الدولار في أيام العطلة الأسبوعية.



وتؤثر أسعار الدولار بشكل واضح على أسعار الذهب في مصر والتى ترتفع بارتفاعها.



أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

يستعرض موقع المصري اليوم لحضراتكم فيما يلي أسعار الدولار الآن المعلنة وفق آخر تحديثات الأسعار في مختلف البنوك العاملة في مصر.

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أسعار الدولار في بنك أبوظبي الإسلاميبلغ سعر الدولار الأمريكي 18.32 للشراء 18.42 للبيع.أسعار الدولار في بنك مصربلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر 18.28 للشراء و18.38 للبيع.أسعار الدولار في بنك كريدي أجريكولبلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك كريدي أجريكول 18.28 للشراء و18.38 للبيع.أسعار الدولار في بنك العربي الإفريقي الدوليبلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك العربي الإفريقي الدولي 18.28 للشراء و18.38 للبيع.أسعار الدولار في البنك الأهلي المصريبلغ سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري 18.28 للشراء و18.38 للبيع.أسعار الدولار في بنك البركةبلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك البركة 18.27 للشراء و18.37 للبيع.أسعار الدولار في البنك الأهلي المتحدبلغ سعر الدولار في بنك الأهلي المتحد 18.27 للشراء و18.37 للبيع.أسعار الدولار في بنك قناة السويسبلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس 18.26 للشراء و18.36 للبيع.أسعار الدولار في بنك الإمارات دبي الوطنيوصل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإمارات دبي الوطني 18.26 للشراء و18.36 للبيع.أسعار الدولار في بنك قطر الوطني QNBوصل سعر الدولار الأمريكي في بنك قطر الوطني 18.26 للشراء و18.36 للبيع.أسعار الدولار في بنك بلوموصل سعر الدولار الأمريكي في بنك بلوم 18.25 للشراء و18.35 للبيع.أسعار الدولار في بنك مصر إيرانوصل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر إيران 18.25 للشراء و18.35 للبيع.أسعار الدولار في المصرف المتحدوصل سعر الدولار الأمريكي في المصرف المتحد 18.25 للشراء و18.35 للبيع.أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي CIBوصل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB 18.25 للشراء و18.35 للبيع.أسعار الدولار في بنك الإسكندريةوصل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية 18.25 للشراء و18.35 للبيع.أسعار الدولار في بنك فيصلوصل سعر الدولار الأمريكي في بنك فيصل الإسلامي 18.25 للشراء و18.35 للبيع.أسعار الدولار في بنك HSBCوصل سعر الدولار الأمريكي في بنك HSBC 18.25 للشراء و18.35 للبيع.