آخر أسعار الدولار اليوم المعلنة فى جميع البنوك السبت 26 مارس 2022 فى مصر

أسعار العملات
نستعرض فيما يلي آخر أسعار الدولار في مصر اليوم المعلنة في البنوك المصرية، وتقوم بعض البنوك بإعلان أسعار العملات الأجنبية ومن بينها الدولار في أيام العطلة الأسبوعية.
وتؤثر أسعار الدولار بشكل واضح على أسعار الذهب في مصر والتى ترتفع بارتفاعها.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
يستعرض موقع المصري اليوم لحضراتكم فيما يلي أسعار الدولار الآن المعلنة وفق آخر تحديثات الأسعار في مختلف البنوك العاملة في مصر.
أسعار الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي
بلغ سعر الدولار الأمريكي 18.32 للشراء 18.42 للبيع.
أسعار الدولار في بنك مصر
بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر 18.28 للشراء و18.38 للبيع.
أسعار الدولار في بنك كريدي أجريكول
بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك كريدي أجريكول 18.28 للشراء و18.38 للبيع.
أسعار الدولار في بنك العربي الإفريقي الدولي
بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك العربي الإفريقي الدولي 18.28 للشراء و18.38 للبيع.
أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري
بلغ سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري 18.28 للشراء و18.38 للبيع.
أسعار الدولار في بنك البركة
بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك البركة 18.27 للشراء و18.37 للبيع.
أسعار الدولار في البنك الأهلي المتحد
بلغ سعر الدولار في بنك الأهلي المتحد 18.27 للشراء و18.37 للبيع.
أسعار الدولار في بنك قناة السويس
بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس 18.26 للشراء و18.36 للبيع.
أسعار الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني
وصل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإمارات دبي الوطني 18.26 للشراء و18.36 للبيع.
أسعار الدولار في بنك قطر الوطني QNB
وصل سعر الدولار الأمريكي في بنك قطر الوطني 18.26 للشراء و18.36 للبيع.
أسعار الدولار في بنك بلوم
وصل سعر الدولار الأمريكي في بنك بلوم 18.25 للشراء و18.35 للبيع.
أسعار الدولار في بنك مصر إيران
وصل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر إيران 18.25 للشراء و18.35 للبيع.
أسعار الدولار في المصرف المتحد
وصل سعر الدولار الأمريكي في المصرف المتحد 18.25 للشراء و18.35 للبيع.
أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
وصل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB 18.25 للشراء و18.35 للبيع.
أسعار الدولار في بنك الإسكندرية
وصل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية 18.25 للشراء و18.35 للبيع.
أسعار الدولار في بنك فيصل
وصل سعر الدولار الأمريكي في بنك فيصل الإسلامي 18.25 للشراء و18.35 للبيع.
أسعار الدولار في بنك HSBC
وصل سعر الدولار الأمريكي في بنك HSBC 18.25 للشراء و18.35 للبيع.
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