خلال أسبوع رفع سعر الفائدة بمقدار 1% البورصة المصرية تربح 54.3 مليار جنيه

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › خلال أسبوع رفع سعر الفائدة بمقدار 1% البورصة المصرية تربح 54.3 مليار جنيه

صورة الخبر: البورصة المصرية
البورصة المصرية

حققت البورصة المصرية مكاسب خلال تعاملات الأسبوع المنقضي بحوالي 54.3 مليار جنيه ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 750 مليار جنيه، مقابل 695.7 مليار جنيه، بنهاية الأسبوع المنقضي لتمثل نسبة الارتفاع نحو 7.8% ويعد هذا الأسبوع الذي شهد اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية والتي قام خلالها البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 1% على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.

وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر EGX30 عند 11709 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 9.16%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI ارتفاعا بنسبة 5.32% مغلقًا الفترة عند 1995 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 7.51%مغلقًا الفترة عند 1880 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 7.83% مغلقا عند 14198 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 6.1% مغلقا الفترة عند 3022 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 20,2 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 2,665 مليون ورقة منفذة على 266 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإ

المصدر: اموال الغد

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على خلال أسبوع رفع سعر الفائدة بمقدار 1% البورصة المصرية تربح 54.3 مليار جنيه

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
24957

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager