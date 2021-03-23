خلال أسبوع رفع سعر الفائدة بمقدار 1% البورصة المصرية تربح 54.3 مليار جنيه

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حققت البورصة المصرية مكاسب خلال تعاملات الأسبوع المنقضي بحوالي 54.3 مليار جنيه ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 750 مليار جنيه، مقابل 695.7 مليار جنيه، بنهاية الأسبوع المنقضي لتمثل نسبة الارتفاع نحو 7.8% ويعد هذا الأسبوع الذي شهد اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية والتي قام خلالها البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 1% على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.



وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر EGX30 عند 11709 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 9.16%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI ارتفاعا بنسبة 5.32% مغلقًا الفترة عند 1995 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 7.51%مغلقًا الفترة عند 1880 نقطة.



وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 7.83% مغلقا عند 14198 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 6.1% مغلقا الفترة عند 3022 نقطة.

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