اشرب 3 أكواب من القهوة..لصحة قلبك..



القهوة القهوة

يعتبر كوب القهوة أمر لا غنى عنه بالنسبة للكثيرين ورغم شائعات إن تناولها يضر بالصحة هناك دراسات تشير إلى عكس ذلك، فقد تشير الدراسات إلى أن شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويطيل حياتك.



قام الباحثون بتحليل بيانات ما يقرب من 400 ألف شخص في الخمسينيات من العمر لم يكونوا مصابين بأمراض القلب وتابعوهم لمدة 10 سنوات.



ووجدوا بشكل عام أن شرب كوبين أو ثلاثة فناجين من القهوة كل يوم، بما يتماشى مع الكمية التي يستهلكها المواطن البريطاني والأمريكي العادي - كان الأفضل.

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كان لدى هؤلاء الأشخاص خطر أقل بنسبة 10 إلى 15 في المائة للإصابة بأمراض القلب التاجية أو قصور القلب أو عدم انتظام ضربات القلب أو الوفاة لأي سبب خلال عقد من الزمن.الفوائد التي يتم الاحتفاظ بها بغض النظر عما إذا كان المشاركون يشربون القهوة الفورية أو المطحونة - لكن منزوعة الكافيين لم تسفر عن نفس الفوائد الصحية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.نظر الباحثون أيضًا إلى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من أحد أشكال أمراض القلب ، واكتشفوا أن تناول كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميًا كان مرتبطًا بانخفاض احتمالات الوفاة مقارنة بعدم شرب أي منها ، على الرغم من قلق الأطباء من أن المنشطات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مشاكل القلب.قال البروفيسور بيتر كيستلر ، الخبير في معهد بيكر للقلب في ملبورن ، أستراليا ، والذي قاد الدراسة:"تشير بياناتنا إلى أنه لا ينبغي تثبيط تناول القهوة يوميًا ، بل يجب تضمينه كجزء من نظام غذائي صحي للأشخاص الذين يعانون من وبدون أمراض القلب".