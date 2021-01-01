هجوم كلب شرس على صاحبته.كاميرا المصعد توثقه

تعرضت سيدة، داخل مصعد في كولومبيا، إلى هجوم دموي من قبل كلبها الشرس، من نوع "البيتبول"، ما أدى إلى تعرضها لإصابات بليغة، بحسب صحيفة "daily mail".
وأفادت الصحيفة، بأن الشابة، 25 عاما، تعرضت للهجوم المفاجئ من كلبها، بينما كانت تربط حذاءها في غرفة نومها. وقد حاولت الزحف إلى خارج شقتها لطلب مساعدة جيرانها ولكنها وصلت إلى المصعد حيث التقطت كاميرات المراقبة الهجوم.
وأظهر الفيديو، الذي نعتذر عن نشره لقساوة مشاهده، محاولات الشابة للإفلات من الكلب، إلا أنه استمر بهاجمتها وعضها في ذراعها اليسرى.
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