الحلقات الذهبية الأبرز 4 أفكار مختلفة لتصميم لفات الشعر السنغالية..

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صورة الخبر: لفات الشعر
لفات الشعر

الشعر هو تاج المرأة، وهناك من تبحث عن الشعر الكيرلي أو المنسدل على الكتفين، ولكن في السنغال ذوق ورأي مختلف، فهم يستخدمون لفات الحبل، للفه على خصلة الشعر، حيث تقوم المرأة في السنغال بلف الخيطين إلى اليمين وتدخلهما إلى اليسار، مع الاستمرار في لف الخيوط وتداخلها حتى تصل إلى الطول المطلوب، وأكد خبراء تسريحات الشعر أن هذه الطريقة هى أفضل التسريحات الإفريقية، وأفضل من تسريحة الضفائر، وذلك لأنها تتيح للمرأة الحصول على تسريحة الشعر المفضلة لها في أي اتجاه ترغبه، كما أنها تساعدها في وضع الإكسسوارات بشعرها بسهولة دون خوف من تأثير الإكسسوارات على الضفائر.

وتساعد هذه الطريقة في تصفيف الشعر على نموه بشكل سريع، كما أنها خفيفة وليست ثقيلة على الرأس مثل الضفائر، لكنها لا تناسب إلا ذوات الوجه البيضاوي فقط، لذا يستعرض" اليوم السابع "بعض الافكار التى تلجأ إليها السنغاليات، وفقاً لما ذكره موقع " elle" .

أشهر تسريحات الشعر في السنغال:

أولاً: الحلقات الذهبية

قد تلجأ الفتاة السنغالية إلى تجميع الشعر لأعلى مع وضع الحلقات الذهبية فيها، مما يزيد من جمال شعرها.

ثانياً: ترك الخيوط

إذا شعرت بالملل من الخصل الكاملة من الخيوط يمكن تصفيف الشعر على هيئة ضفائر وترك الخيوط من الخلف.

ثالثاً: لف الشعر

وهذه الطريقة المثالية والشائعة لدى الفتيات السنغاليات، فإذا كانت الفتاة تمل من الجلوس أسفل يد مصففة الشعر لمدة تصل أكثر من ساعتين، يمكنها تصميم شعرها على هيئة لفائف شعر من الجذور حتى نهاية الشعر .

رابعاً: الخيوط الملونة

يمكن للفتيات في السنغال استخدام الخيوط الملونة فى تصفيف الشعر، ولكن عليهن اختيار ألوان مناسبة لملابسهن والمناسبة مثل الذهاب للعمل أو حضور أحد الاجتماعات.

المصدر: اليوم السابع

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