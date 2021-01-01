الحلقات الذهبية الأبرز 4 أفكار مختلفة لتصميم لفات الشعر السنغالية..

الشعر هو تاج المرأة، وهناك من تبحث عن الشعر الكيرلي أو المنسدل على الكتفين، ولكن في السنغال ذوق ورأي مختلف، فهم يستخدمون لفات الحبل، للفه على خصلة الشعر، حيث تقوم المرأة في السنغال بلف الخيطين إلى اليمين وتدخلهما إلى اليسار، مع الاستمرار في لف الخيوط وتداخلها حتى تصل إلى الطول المطلوب، وأكد خبراء تسريحات الشعر أن هذه الطريقة هى أفضل التسريحات الإفريقية، وأفضل من تسريحة الضفائر، وذلك لأنها تتيح للمرأة الحصول على تسريحة الشعر المفضلة لها في أي اتجاه ترغبه، كما أنها تساعدها في وضع الإكسسوارات بشعرها بسهولة دون خوف من تأثير الإكسسوارات على الضفائر.
وتساعد هذه الطريقة في تصفيف الشعر على نموه بشكل سريع، كما أنها خفيفة وليست ثقيلة على الرأس مثل الضفائر، لكنها لا تناسب إلا ذوات الوجه البيضاوي فقط، لذا يستعرض" اليوم السابع "بعض الافكار التى تلجأ إليها السنغاليات، وفقاً لما ذكره موقع " elle" .
أشهر تسريحات الشعر في السنغال:
أولاً: الحلقات الذهبية
قد تلجأ الفتاة السنغالية إلى تجميع الشعر لأعلى مع وضع الحلقات الذهبية فيها، مما يزيد من جمال شعرها.
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